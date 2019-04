Kultursommer am Schloss: Das Programm steht

Noch knapp zwei Monate, dann ist es soweit: Der Kultursommer am Schloss wartet auch in diesem Jahr mit vielen tollen Veranstaltungen auf.

Langsam aber sicher steigen die Temperaturen, der Frühling ist da und der Sommer nicht mehr fern. Ein Sommer, der in der Schlossstadt auch in diesem Jahr ganz im Zeichen anspruchsvoller Kulturveranstaltungen steht.

Heusenstamm – Am Samstag, 22. Juni, fällt der Startschuss für den Kultursommer am Schloss, die Abschlussveranstaltung findet am Sonntag, 14. Juli, statt. „Wir haben wieder ein kunterbuntes Programm zusammengestellt“, sagt Bürgermeister Halil Öztas bei der Vorstellung der diesjährigen Veranstaltungen. Er freue sich darüber, dass so viele verschiedene Genres vertreten seien. Neben einigen überregional bekannten Künstlern sind auch diesmal vor allem Heusenstammer Gruppen und Vereine mit von der Partie, bereichern den Kultursommer am Schloss mit Musik, Tanz und Theater. Insgesamt 21 Veranstaltungen sind geplant.

Einige Höhepunkte lassen sich schon jetzt ausmachen:

„Der Bembel-Baron“, Musiktheater mit der Konkordia, Samstag, 22. Juni, 20 Uhr, Bühne am Schloss

Die Konkordia feiert ihr 170-jähriges Bestehen mit der Aufführung eines Musiktheaters über die Vereinsgeschichte aus der Feder von Thomas Hartmann. Karten kosten zehn Euro.

Sommerkonzert der Musikschule, Sonntag, 23. Juni, 11 Uhr, Hinteres Schlösschen

Die Konzerte der Musikschule Heusenstamm sind fester Bestandteil des Kultursommers. Auch dieses Jahr zeigen die Nachwuchsmusiker ihr Können. Der Eintritt ist frei.

„Die Familie, die 90 Jahre am Tisch saß und sich nichts und alles änderte“, Theater mit dem Eva Zeidler Ensemble, Sonntag, 23. Juni, 19.30 Uhr, Bühne am Schloss

Gemeinsam mit dem Heimat- und Geschichtsverein präsentiert das Eva Zeidler Ensemble ein Theaterstück mit musikalischer Begleitung. Im Vorverkauf kosten die Karten 12 Euro.

„Play it again, Sam“, Komödie mit My Theatre, Dienstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, Bühne am Schloss

In diesem Jahr bringt die Gruppe My Theatre die Woody-Allen-Komödie „Play it again, Sam“ auf die Bühne, wie immer auf Englisch. Tickets kosten sieben Euro im Vorverkauf.

Hard Rock mit Ozaka Bondage und Bird‘s View, Donnerstag, 27. Juni, 19.30 Uhr, Bühne am Schloss

Wenn die Rembrücker Band Bird‘s View und Ozaka Bondage aus Frankfurt los rocken, wird es laut. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf für sieben Euro zu haben.

„Orchestra meets Band“, Konzert des TSV Blasorchesters mit den Groove Agents, Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr, Bahnhofsplatz

Zum 110. Geburtstag des TSV-Blasorchesters gibt es ein Open-Air-Konzert mit Musikern der Groove Agents bei freiem Eintritt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung auf der überdachten Bühne am Bannturm statt.

„Letzte Patrone“, Comedy mit Django Asül, Samstag, 6. Juli, 20 Uhr, Bühne am Schloss

Django Asül stellt Fragen über das Hier und Jetzt, aber auch über das Woanders und Früher. Das Publikum braucht dabei trainierte Lachmuskeln. Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten 20 Euro.

„Die Perle Anna“, Transparentes Theater, Sonntag, 7. Juli, 18.30 Uhr, Bühne am Schloss

Die Schauspieler vom Transparenten Theater geben Marc Camolettis Stück rund um die Haushälterin Anna zum Besten. Zehn Euro kostet die Tickets im Vorverkauf.

Operngala, Sonntag, 14. Juli, 19.30 Uhr, Schlossinnenhof

Zum Abschluss des Kultursommers findet traditionell eine Operngala statt. Neben internationalen Sängern sind auch diesmal wieder Heusenstammer Musiker zu hören: Geigerin Laura Ochmann und Mezzosopranistin Lisa Wedekind. Die musikalische Leitung übernimmt Professor Hans-Friedrich Härle. Tickets kosten im Kartenvorverkauf 26 Euro, ermäßigt 21.

Dieser startet am Mittwoch, 8. Mai, um 9 Uhr. Ab dann sind die Tickets sowohl auf heusenstamm.de als auch bei der Buchhandlung „Das Buch“ (Frankfurter Straße 30) und in der Stadtbücherei (Schlossstraße 10) erhältlich. Jeweils zwei Tage vor der Veranstaltung endet der Vorverkauf, Tickets aber auch noch an der Abendkasse.

VON LENA JOCHUM