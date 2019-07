Projekt „Klingelnden Vereinskassen“ - Verein Lebensbilder sammelt für Insektenunterkunft

Die Vorstellung der Projekte, mit denen sich Heusenstammer Vereine um Geld aus den vom Holzland Becker und unserer Zeitung mit 7500 Euro gefüllten „Klingelnden Vereinskassen“ bewerben, geht mit dem Förderverein Lebensbilder weiter.

Heusenstamm – Der Garten des Horst-Schmidt-Hauses sieht momentan etwas wüst aus. Durch einen Anbau, der vor Kurzem fertiggestellt worden ist, mussten die Anwohner ein wenig Grünfläche abtreten und auch die Arbeiten für die neue Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) beginnen bald. Der Bauzaun ist zwar nicht schön, doch erfüllt seinen Zweck.

Neugestaltung des Gartens

Wenn die Baumaßnahmen fertiggestellt sind, wird der Garten neu gestaltet. Den Plan hält Vorsitzende Andrea Büchner bereits in den Händen. „Die reduzierte Fläche wollen wir effizient nutzen“, erläutert sie. Der Förderverein Lebensbilder hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität der an Demenz erkrankten Bewohner des Hauses aufrechtzuerhalten und zu steigern. Dies ist den Ehrenamtlern bereits mit vielen Aktionen gelungen, zuletzt mit dem „mobilen Kiosk“, der seit ein paar Wochen durch die Flure rollt (wir berichteten). Ideen gibt es viele und das Engagement in Stunden gemessen pro Jahr „geht in die Tausende“. „Wir ergreifen jede Möglichkeit, der Verwirklichung unserer Pläne näher zu kommen“, sagt Büchner. Die künftigen Endloswege durch die Grünanlage sollen zum Verweilen einladen, doch vor allem die Sinne ansprechen. Bunte Schmetterlinge und andere flatternde Zeitgenossen sollen sich fortan auf dem Awo-Gelände wohlfühlen. „Ich finde ja den Begriff ‘Insektenwohnanlage’ schön“, meint Christiana Tannert. Als Mitglied des Awo-Ortsvereins, Schriftführerin des Fördervereins und Mitarbeiterin des Hauses kennt sie die Bedürfnisse der Menschen.

Insektenhotels im Garten

„Nach dem Umbau wird der Garten in fünf Areale aufgeteilt sein“, berichtet sie. In dem Großteil davon sollen nun Insektenhotels aufgestellt werden. „Wir tun damit auch etwas für die Umwelt“, betont Tannert. Schädlinge und Parasiten werden auf natürliche Weise reguliert, sodass der Garten umso attraktiver für ausgiebige Spaziergänge auf den Endloswegen wird – auch für die jungen Gartennutzer aus der Kindertagesstätte. Für die Planung der Hotels hat der Verein Fachleute zurate gezogen, um an den richtigen Standorten das richtige Heim für die Insekten zu schaffen. „In der Umgebung einer Sitzgelegenheit können wir uns gut Schmetterlinge vorstellen“, sagt Büchner. Dafür eigneten sich „Hotelzimmer“ mit viel Geäst. Bienen sind willkommen, sollten jedoch eine weniger frequentierte Suite buchen. „Aus Rücksicht auf Menschen mit Allergien – das wollen wir ja nicht riskieren“, sagt Tannert. Welche Stellplätze sich für die Hotels eignen, werde sich mit der Zeit herauskristallisieren.

Bienen sollen Garten in Blumenmeer verwandeln

Die Insekten, insbesondere die Wildbienen, sorgen dafür, dass der Garten in ein Blumenmeer verwandelt wird. „Unsere Ehrenamtler haben sich vergangenen Sommer um die Bepflanzung gekümmert, dieses Jahr müssen sie ja aussetzen“, sagt Büchner. Wenn das Projekt umgesetzt ist, lässt sich darüber nachdenken, einen Bienenstock auf dem Gelände unterzubringen. „Die Herstellung von eigenem Honig könnte ein Höhepunkt im Lebensalltag sein“, findet Tannert. Doch zunächst müssen die Hotelzimmer für die Gäste hergerichtet werden.

von Lisa Schmedemann