Rettung für Reitanlage?

CDU beantragt ein Bebauungsplanverfahren

+ © Häsler Die Reitanlage in Heusenstamm. © Häsler

Die formale Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für das Gebiet um den bedrohten Reiterhof am Niederröder Weg will die CDU-Fraktion jetzt in der Stadtverordnetenversammlung beantragen. Dies teilen Fraktion und Partei mit.