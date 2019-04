Otto-Hahn-Schule wird 50 und wettet zum Jubiläum mit dem Bürgermeister

Holztafel und Uniform, schmutzige Toiletten und regelmäßiger Putzdienst. 50 Jahre sind eine lange Zeit und 1969, das Gründungsjahr ihrer Grundschule, dürfte für die heutigen Otto-Hahn-Schüler reichlich weit in der Vergangenheit liegen.

Heusenstamm – Trotzdem haben sie eine genaue Vorstellung davon, wie es damals kurz nach Eröffnung der Schule in den Klassenzimmern zugegangen ist. Für die Festschrift, die zum diesjährigen Jubiläum erscheint, wurden die Kinder unter anderem gefragt, wie der Schulalltag damals ausgesehen haben könnte. Die Antworten fielen wenig rosig aus und reichen von „Es gab da noch keine Schule“ bis „Die Kinder gingen nicht gerne in die Schule, weil die Lehrer so streng waren“. Mara Einloft, stellvertretende Schulleiterin, ist Teil des Planungskomitees und zurzeit mittendrin in den Vorbereitungen fürs Jubiläumsjahr. Sie selbst arbeitet erst seit zwei Jahren an der Grundschule, ist sich aber sicher, dass es ganz so schlimm, wie sich ihre Schüler das Jahr 1969 ausmahlen, nicht gewesen ist.

Der Bau der Otto-Hahn-Schule (OHS) fällt in eine Zeit der Aufwärtsentwicklung. Heusenstamm wächst, die Bevölkerungszahlen steigen binnen weniger Jahre um ein Vielfaches. Zählte das Dorf Heusenstamm 1950 noch 4 460 Einwohner, waren es 1960 rund 6 400 und 1970 bereits knapp 13 000. Zwischenzeitlich, im Jahr 1959, wird Heusenstamm zur Stadt ernannt. Das Wachstum macht nicht zuletzt einen Ausbau der Infrastruktur notwendig. Straßen und Wasserversorgung, Stadtbücherei und Schwimmbad, Kindergärten und Schulen – vieles entsteht neu, manches wird erweitert. So auch die Otto-Hahn-Schule, die 1969 erbaut wird.

Seither hat sich auch die OHS stetig weiterentwickelt. Bei den Recherchen für die Festschrift konnte Mara Einloft einige Meilensteine in der nun 50-jährigen Schulgeschichte ausmachen: Die Turnhalle mit Außenanlage wird 1977 fertiggestellt, 1991 übernimmt der heutige Hausmeister Manfred Grundel den Posten von seinem Vater Franz und 2004 wird der Computerraum eröffnet. Auch in den vergangenen beiden Jahren habe die Grundschule einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht, sagt die stellvertretende Schulleiterin. „2017 war erstmals ein Jahrgang fünfzügig, und auch die Eröffnung des Neubaus im letzten Jahr war ein solcher Meilenstein.“

In den nächsten Jahren, davon geht Mara Einloft aus, wird die Weiterentwicklung der Otto-Hahn-Schule vor allem vom Thema Digitalisierung bestimmt sein, insbesondere dann, wenn die Mittel aus dem Digitalpakt ausgeschüttet werden. „Aber schon jetzt haben wir ja vier interaktive Tafeln, einen Computerraum mit 24 Plätzen und 20 Laptops.“

Für die Festschrift sollten sich auch die Schüler der OHS überlegen, wie es an ihrer Schule in Zukunft aussehen könnte. Und geht es nach den Kindern, rüstet die Grundschule in den nächsten Jahren insbesondere in Sachen komfortabler Ausstattung nach. In 50 Jahren, davon gehen sie aus, gibt es nur noch Schränke, deren Türen sich per Fernbedienung öffnen lassen. Andere sehen die künftigen Otto-Hahn-Schüler auf einer großen Rutsche in die Pause rutschen und zwischendurch im schuleigenen Whirlpool entspannen.

Bevor für die Heusenstammer Grundschule das nächste halbe Jahrhundert anbricht, feiern Schüler, Eltern und Lehrer das große Jubiläum beim Schulfest am Samstag, 25. Mai. Von 11 bis 15 Uhr können sich die Kinder dann unter anderem in einer Fotobox verkleiden und Bilder machen oder Pausenhofspiele, wie sie 1969 üblich waren, ausprobieren. Außerdem hat sich die OHS eine Aktion einfallen lassen, bei der sie auf die Unterstützung ihrer ehemaligen Schüler setzt. Die Schule wettet, dass mindestens 35 Ehemalige aus unterschiedlichen Jahrgängen seit der Schulgründung bis 14 Uhr auf dem Schulfest erscheinen. Dort müssen sie sich mit ihrem Zeugnis aus der ersten Klasse melden. Gewinnt die OHS, hat Bürgermeister Halil Öztas zugesagt, die Finanzierung eines neuen Fußballplatzes zu unterstützen. Der Wetteinsatz der Schule: Gelingt das Vorhaben nicht, führen alle Schüler gemeinsam einen Tanz auf dem Schulhof auf.

