Sabine Richter-Rauch erinnert sich an ihre Kindheit

Irgendwann beginne man, sich zu erinnern, sagt Sabine Richter-Rauch, an die Kindheit, an die Menschen, die einen während dieser Zeit begleitet haben. Aber die Bilder im Kopf seien verschwommen, Reste von Erzählungen zum Beispiel der Mutter tauchten auf.

Heusenstamm – „Und Geräusche bleiben im Kopf“, fügt die Heusenstammerin hinzu. „So weit Lisa denken kann“ heißt ihr Buch, aus dem sie am späten Samstagnachmittag einem interessierten Publikum im Haus der Stadtgeschichte vorliest.

Roland Krebs, Vorsitzender des veranstaltenden Heimat- und Geschichtsvereins, begrüßt die Gäste. Geschichten von früher seien immer auch Geschichte, die Vergangenes jenen, die es nicht erlebt haben, vielleicht sogar eindringlicher näher bringen könne als jedes Geschichtsbuch.

Aus Frankfurt an der Oder war Sabine Richter-Rauch, geboren 1943, mit ihrer Familie – ohne den Vater, der gefallen war – nach Frankfurt am Main geflüchtet. Der Großvater hatte im Stadtteil Bockenheim eine Bäckerei. Dort wuchs sie auf.

Sie hat die Orte ihrer Kindheit wieder aufgesucht, hat Hauseingänge, Treppenhäuser und den einen oder anderen Raum gefunden. Vieles aber gibt es nicht mehr. Dennoch seien aus Fetzen von Gefühlen allmählich Seiten geworden, die sich lesen ließen. Und dazu sagt sie: „Vielleicht brauchen wir aber auch diese Unschärfen, weil wir nur sie ertragen können.“

Mehrere der meist kurzen Kapitel liest Sabine Richter-Rauch an diesem Nachmittag vor. Begleitet wird sie von Wolfgang Löll am Klavier, der sich einfühlsam mit ruhigen, manchmal verträumten Melodien auf die Erinnerungen einlässt.

Es sind eigentlich keine Geschichten, die erzählt werden, es sind Momentaufnahmen, die – wie ein Puzzle zusammengefügt – ein ganzes Bild ergeben. Da sind der offenbar beeindruckende Großvater, der seine Enkelin oft an die „mehlbehaftete Hand“ genommen hat, die Mutter, die weder über den gefallenen Vater noch über die verstorbene Schwester sprechen kann, der kleine Bruder, der geboren wurde, als der Vater schon nicht mehr lebte, aber auch Menschen in der Nachbarschaft oder Freunde.

Mit langem Applaus belohnen die mehr als 30 Zuschauer die Autorin am Ende. Bei vielen hat sie Erinnerungen geweckt, zum Zurückdenken in die eigene Vergangenheit angeregt. Vor allem die Milchkanne, in der man in den ersten Jahren nach dem Krieg die weiße Flüssigkeit holen musste, ist bei vielen noch sehr präsent.

Das Werk erhält man für acht Euro bei „Das Buch“ in der Frankfurter Straße 30.

Von Claudia Bechthold