Sitzt Steffen B. zu Unrecht in der JVA in Weiterstadt? – Zivilprozess abgesagt

Ist Steffen B. unschuldig? Diese Frage ist noch nicht endgültig geklärt, die Familie hat eine Wiederaufnahme des Prozesses beantragt. Deshalb wurde jetzt auch ein Zivilprozess abgesagt.

Heusenstamm – „1051 Tage unschuldig inhaftiert“ zeigt der Zähler auf einer von der Familie angelegten Internetseite an. Die hat der 52-jährige Steffen B. von seiner siebenjährigen Haftstrafe wegen versuchtem Totschlag inzwischen in der JVA Weiterstadt abgesessen – womöglich als Opfer eines Justizirrtums (wir berichteten).

Der Dietzenbacher soll am 12. Oktober 2012 in die Wohnung einer inzwischen 77-jährigen Seniorin an der Bleichstraße eingedrungen sein, sie fast erschlagen und beraubt haben. Sie lebt seitdem im Pflegeheim, ist auf fremde Hilfe angewiesen – fünf Schläge auf den Kopf verursachten ein offenes Schädelhirntrauma und schwere Dauerschäden.

Angeklagter beteuert von Anfang an seine Unschuld – Merkwürdigkeiten während des Prozesses

Nach zehn Verhandlungstagen vor der Schwurgerichtskammer in Darmstadt, in der viele Indizien, aber keine echten Beweise auf den Tisch kamen, stand für die Staatsanwaltschaft im März 2015 fest: Der Angeklagte ist schuldig. Das Gericht folgte dem. B., bis dahin nie straffällig geworden, beteuerte von Anfang an seine Unschuld.

Zu den Merkwürdigkeiten des Prozesses zählt, dass eine Handakte verschwunden ist. Darin soll sich das Überwachungsfoto eines Mannes befinden, der kurz nach der Tat an einem Bankautomat mit der gestohlenen Kreditkarte des Opfers Geld abhebt: Dieser Mann sieht dem Verurteilten nicht ähnlich. Ebenso fehlt die Antwort auf eine Anfrage zur Handyauswertung an den Mobilfunkanbieter des Beschuldigten. Das Ergebnis hätte ihn entlasten können, wäre er in einer anderen Funkzelle eingeloggt gewesen als in der des Tatorts.

Der Dietzenbacher sitzt seit 2016 in Haft. Die eingereichte Revision war abgelehnt worden.

Familie B. versucht von Anfang an alles, den Ehemann und Vater wieder zu rehabilitieren. Man wechselt den Anwalt, veröffentlicht eine Website. Im August 2016 wurde der Antrag für eine Wiederaufnahme des Verfahrens eingereicht. Die Entscheidung vom Oberlandesgericht Kassel ist bis heute ausgeblieben.

Zivilprozess zwei Stunden vor Verhandlungsbeginn abgesagt

Vergangene Woche sollte nun der Zivilprozess beginnen, bei dem das Land Hessen – Amt für Versorgung und Soziales – auf Schadenersatz für die Behandlungskosten des Opfers klagt. Zwei Stunden vor Beginn wird die Verhandlung abgesagt: Als Grund wird ein Missverständnis zwischen Landgericht und JVA genannt.

Man sei nicht darauf vorbereitet gewesen, dass B. an der Verhandlung teilnehmen wolle, und hatte keinen freien Wachtmeister, der als Aufpasser für den Beklagten vorschriftsmäßig der Sitzung beiwohnen konnte. „Es ist ohnehin unüblich, dass das Zivilrecht vorprescht, ohne dass das Strafrecht abgeschlossen wurde“, wundert sich Strafverteidiger Frank Peter – nicht abgeschlossen wegen jener noch ausstehenden Entscheidung über die Wiederaufnahme. Ein neuer Termin für den Zivilprozess wurde noch nicht bekannt gegeben.

Steffen B. kann bei komplett aufgerolltem Prozess nur gewinnen

Im September 2016 stellte die Landesbehörde 74 792 Euro Behandlungskosten in Rechnung – das ist die Summe, die sich die Techniker Krankenkasse wegen einer begangenen Straftat zurück holen will. Das ist üblich. Nachvollziehbarerweise will die Familie den Betrag nicht zahlen. Sie wartet den Mahnbescheid ab und legt Widerspruch ein. Deshalb wird die Sache jetzt als Zivilprozess fortgeführt.

Auch einem Vergleich in einer Güteverhandlung, bei dem etwa beide Parteien die Hälfte übernehmen, würde die Familie nicht zustimmen. Denn B. könnte bei einem komplett aufgerollten Prozess nur gewinnen: „Wenn die vielen Zeugen und Gutachter dann etwas anderes sagen als im damaligen Strafprozess, kann dies förderlich für das Wiederaufnahmeverfahren sein“, meint Anwalt Frank Krasser, der B. zivilrechtlich vertritt.

Ein Indiz, warum B. ins Visier der Ermittler rutschte, war ein mit seinen Fingerabdrücken behafteter Schraubendreher, der in der Nähe des Opfers gefunden wurde. Den hat er eigenen Angaben zufolge vier Wochen zuvor bei der Dame liegen lassen, als er ihr den Sichtschutz am Balkon erneuert hatte – als Vertriebler für Handwerkszeug hatte er davon einen ganzen Satz im Kofferraum.

Von Silke Gelhausen

