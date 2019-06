Landwirt Markus Wöhl verliert vor Gericht - Streit um Pferdepension geht weiter

Die Reitanlage am verlängerten Niederröder Weg gehört seit 2006 Landwirt Markus Wöhl. Seine Bemühungen, die Anlage zu legalisieren, mündeten in einer Abrissverfügung durch den Kreis Offenbach.

Markus Wöhl hat den Streit um eine Abrissverfügung des Kreises Offenbach für die Gebäude seiner Pferdepension am Waldrand nahe Martinsee verloren. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel hat jetzt dem Kreis Offenbach Recht gegeben.

Heusenstamm – Wie es mit der Pferdepension, die auch dem Reit- und Fahrverein als Domizil dient, weitergehen soll, weiß derzeit niemand.

Die Geschichte beginnt 1974, als sich der Reit- und Fahrverein Heusenstamm gegründet hat. Seit 1978 wurde auf dem Gelände, das damals am Waldrand lag, gebaut – immer mal wieder.

Heusenstamm: Streit um Pferdepension geht weiter

2006 kaufte der Heusenstammer Landwirt Markus Wöhl die gesamte Anlage. „Zur Existenzabsicherung“, wie er das selbst formuliert, denn Pferde fressen Heu, und er verkauft Heu. Allerdings wollte Markus Wöhl die Anlage auch legalisieren. Also stellte er einen Bauantrag bei der zuständigen Behörde des Kreises. Die Antwort war jene Abrissverfügung. Gegen diese hatte Markus Wöhl geklagt – mit aufschiebender Wirkung.

In erster Instanz hat der Landwirt beim Verwaltungsgericht in Darmstadt auch gewonnen. Doch dagegen ist der Kreis Offenbach als Untere Naturschutzbehörde in Berufung gegangen. Mit Erfolg. Der VGH in Kassel änderte das Darmstädter Urteil nun entsprechend. Eine Revision gegen diese Entscheidung wurde nicht zugelassen, weil ein Urteil in dieser Sache „keine grundsätzliche Bedeutung“ habe. Auch dagegen versucht Markus Wöhl sich jetzt zu wehren.

Der Richter habe ihm gesagt, er könne die Pferdepension ja neben seiner Halle neben dem Wohngebiet Sommerfeld an der verlängerten Richard-Wimmer-Straße errichten, berichtet Wöhl. Doch zum einen gehört ihm das Grundstück dort nur zu einem Drittel. Und zum anderen beklagen sich Nachbarn schon jetzt wegen der Halle, in der unter anderem Kartoffeln gelagert werden – versehen mit einer Abluftanlage.

Unter Naturschutzbehörde fordert Waldausgleich

Einigermaßen ratlos ist inzwischen auch Bürgermeister Halil Öztas. Sicherlich könnte die Stadt einen Bebauungsplan für das Gebiet aufstellen, allerdings müsste damit auch eine Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans einhergehen. Und da es dabei um ein einziges Objekt gehe, könne man nur einen vorhabenbezogenen B-Plan in Betracht ziehen, das hieße, die Kosten müsste Landwirt Wöhl tragen. Zudem, so Öztas, würde von der Unteren Naturschutzbehörde ein Waldausgleich gefordert: „Abgesehen davon, dass die Kosten dafür leicht sechsstellig werden können, wüsste ich nicht, wo wir den Ausgleich schaffen könnten. Wir haben dafür keine Flächen mehr.“ Die Stadt jedenfalls habe keine Probleme mit der Nutzung des Geländes als Pferdepension und durch den Reitverein.

Am kommenden Sonntag, 16. Juni, um 14 Uhr beginnt das große Fest des Reit- und Fahrvereins zu dessen 45. Geburtstag auf dem Gelände. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs wird an diesem Tag ganz sicher das Thema sein.

Und Markus Wöhl sieht seine Existenz ernsthaft bedroht. Denn auch für einen Abriss der Pensionsgebäude müsste er aufkommen. An einen Neubau am Sommerfeld ist gar nicht zu denken.

VON CLAUDIA BECHTHOLD

