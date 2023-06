Ist der Heusenstammer Bahnhof ein sicherer Ort für Fahrräder?

Von: Joshua Bär

Die Spuren des Vandalismus sind deutlich zu erkennen. Ein bisher unbekannter Täter haben das Fahrrad von Elke Bergmann demoliert. © bär

Am Heusenstammer Bahnhof beschädigt ein Unbekannter das Rad einer Einwohnerin. Und auch die Zahl der Diebstähle nimmt dort laut Polizei in Sommer regelmäßig zu.

Heusenstamm – Eigentlich möchte Elke Bergmann nur einen entspannten Sonntag bei Freunden außerhalb der Stadt verbringen. Da sie mit der Bahn dorthin fahren will, radelt sie zum Bahnhof und stellt ihr Fahrrad an den Ständern gegenüber der TSV-Halle ab. Eine folgenschwere Entscheidung: Als Bergmann gegen 20.30 Uhr mit ihrem Rad wieder nach Hause fahren will, muss sie feststellen, das es ein Unbekannter demoliert hat.

Schockiert blickt Bergmann auf ihr Fahrrad: Der Kettenschutz ist zerbrochen, eine Hälfte liegt auf dem Boden, der Rest wird dürftig von einer Schraube gehalten. „Das hintere Schutzblech ist verbogen, ebenso wie der vordere Reifen“, berichtet die Heusenstammerin. An ein Weiterfahren ist nicht zu denken. Das Schloss wollte der Täter wohl mit einem Fahrradsattel aufhebeln, den hatte er zuvor von einem anderen Rad entwendet.

Gelungen ist es ihm nicht. „Ich vermute, dass er dann aus Frust mit dem Sattel auf mein Rad eingeschlagen hat“, meint Bergmann. Den Sattel lässt der Unbekannte zwischen Hinterreifen und Sitzstange liegen und flieht. Das Schloss muss letztlich Bergmanns Sohn knacken. „Ich werde es zur Fahrradwerkstatt bringen, vielleicht können sie ja noch etwas damit anfangen“, sagt sie.

Zwar versichert Bergmann, dass sie so etwas zum ersten Mal erlebt. Straftaten im Zusammenhang mit Fahrrädern kommen am Bahnhof allerdings häufiger vor. Erst vor Kurzem meldet eine Mutter auf dem Sozialen Netzwerk Facebook, das Fahrrad ihres Sohnes sei dort gestohlen worden.

Ein Blick in die Kriminalstatistik von 2022 zeigt: Mehr als ein Viertel der 179 erfassten schweren Diebstähle gehen auf entwendete Fahrräder zurück (49). Die Zahl ist allerdings rückläufig, 2021 wurden noch 73 gestohlene Räder gemeldet. Dazu kommt: In die Statistik fließt auch der „unbefugte Gebrauch“ mit ein. „Damit ist gemeint, dass Menschen sich ein Fahrrad nehmen, ein Stück damit fahren und es an einem anderen Ort wieder ablegen“, erläutert Marc Heinl, Leiter der Polizeistation in Heusenstamm. Ein solches Verhalten lasse sich oft an Bahnhöfen beobachten. Die zunehmenden Diebstähle seien zudem saisonbedingt. „Ab Ende des Frühjahres fahren mehr Menschen mit dem Rad als im Winter“, sagt er.

Die Tageszeit spielt laut Heinl ebenfalls eine Rolle. „Die meisten Fahrraddiebstähle passieren tagsüber, teilweise bis in die Abendstunden.“ Zu dieser Zeit arbeiteten die meisten Menschen, dementsprechend gering sei der Bahnhof frequentiert. Einen Anstieg von Vandalismus an Rädern stelle er aktuell aber nicht fest.

Damit der Drahtesel nicht geklaut wird, empfiehlt Heinl, ihn mit einem stabilen Schloss zu sichern. Ebenso sollten keine hochpreisigen Räder, wie zum Beispiel E-Bikes, am Bahnhof abgestellt werden. Die seien ein gefragtes Ziel von Dieben. „Solche Räder werden dann auch meistens verkauft.“ Wer kann, sollte daher mit einem alten Fahrrad zum Bahnhof fahren. Für Sicherheit soll auch die Videoüberwachung an den Fahrradständern sorgen. Die Polizei habe Zugriff auf das Material, sagt Heinl. Für Fahrraddiebstähle ist die Station in Dreieich zuständig.

Elke Bergmann hat derweil einen Anruf der Polizei erhalten. „Mir wurde mitgeteilt, dass der Täter auf dem Videomaterial zu sehen ist“, teilt sie mit. Und auch der Besitzer des Sattels habe sich gemeldet. Er habe ihn inzwischen abgeholt.