An Heusenstamms weiterführenden Schulen herrscht kein Lehrermangel

Zum neuen Schuljahr kann der Unterricht an der Adolf-Reichwein-Schule wie geplant stattfinden. © jb

Die beiden weiterführenden Schulen in Heusenstamm sehen sich zum Start in das neue Schuljahr personell bestens aufgestellt.

Heusenstamm – Das neue Schuljahr hat begonnen, auch an der Adolf-Reichwein-Schule (ARS) und dem Adolf-Reichwein-Gymnasium (ARG) begrüßen die Lehrerinnen und Lehrer am heutigen Dienstag ihre Neuankömmlinge. Doch sind an den beiden Bildungsstätten überhaupt ausreichend Lehrkräfte beschäftigt, um den Unterricht für die Jungen und Mädchen zu garantieren? Unsere Redaktion hat bei diesen weiterführenden Schulen nachgefragt.

An der Adolf-Reichwein-Schule, die heute 68 neue Fünftklässler begrüßt, besteht derzeit kein Personalmangel, berichtet Leiterin Margit Breen. „Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir komplett besetzt sind“, freut sie sich. 45 Lehrkräfte für die Haupt- und Realschule und sieben Lehrerinnen und Lehrer, die sich um die Förderstufe kümmern, sorgten für regelmäßigen Unterricht. Wobei die Lehrkräfte für den Förderunterricht nicht an der Schule angestellt sind, sondern zum Beratungs- und Förderzentrum des Kreises Offenbach gehören, erläutert Breen. Dazu kommt imNovember eine neue Referendarin, eine weitere hat schon im Mai ihren Posten angetreten. Weitere Lehrkräfte hat die Schule zum neuen Schuljahr nicht eingestellt, sagt Breen.

Dank der großen Zahl an Lehrkräften ist die weiterführende Schule in der Lage, ihren Schülerinnen und Schülern neben dem regulären Unterricht auch Nachmittagskurse oder Förderprogramme anbieten.

Ein weiterer Vorteil: Bei kurzfristiger Krankheit einer Lehrkraft sei es möglich, den Unterricht in Vertretung stattfinden zu lassen, ein Ausfall sei deshalb nicht notwendig. Sollte eine Lehrkraft aber längerfristig ausfallen, bleibe es trotz der guten Personalsituation eine Herausforderung, diese zu ersetzen, meint Breen.

Das gegenüberliegende Adolf-Reichwein-Gymnasium ist personell ebenfalls breit aufgestellt. „Wir können den Unterricht zu 100 Prozent abdecken“, informiert ARG-Leiter Siegfried Ritter. Einen Lehrermangel gebe es auch dort nicht. Derzeit unterrichten rund 100 Lehrkräfte die Gymnasiasten, darunter 167 neue Schülerinnen und Schüler. „Sie alle sind ausgebildete Lehrkräfte“, betont Ritter. Unter ihnen sind vier neue Lehrkräfte, die ihren Dienst zum Schulstart beginnen. Dazu arbeiten derzeit acht Referendare am ARG.

Darüber hinaus kann die Schule aus einem Pool an sogenannten U+-Kräften schöpfen, die vertretungsweise unterrichten. „Das sind überwiegend Lehramtsstudierende“, erläutert der Schulleiter. Er ist sich daher sicher, dass ein kurzfristiger Unterrichtsausfall selten vorkommen wird. Denn einerseits sei ausreichend Personal vorhanden, um kurzfristige Krankheitsfälle zu kompensieren. Andererseits sei die Schule verpflichtet, die Klassen fünf bis sieben bei Bedarf in Vertretung zu unterrichten, erläutert Ritter.

„Die Situation ist entspannt“, blickt der ARG-Leiter daher zufrieden auf das laufende Schuljahr und fügt hinzu: „Wir hatten noch nie den großen Personalmangel an unserer Schule.“ Das liege auch an der guten Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt. So habe er seine drei offenen Stellen für Informatik, Religion und Biologie besetzen können. „Das hat sehr gut funktioniert“, lobt er die Behörde.