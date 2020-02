Klagen zum Einkaufszentrum Alte Linde  - Öztas: Stadt kann nur begleiten

Im Innenhof des Einkaufszentrums muss ein Baum gefällt werden. Das teilt die Stadt mit. Grund ist die Zufahrt für die Feuerwehr, die im Fall eines Brandes gewährleistet sein muss. Die Abteilung vorbeugender Brandschutz der Bauaufsicht des Kreises Offenbach als zuständige Behörde habe dies jetzt angeordnet.

Heusenstamm – Eine andere Lösung sei nicht möglich, heißt es weiter, da eine solche Zufahrt über öffentlichen Grund führen müsse. Im Zusammenhang mit dem Neubau an der Stelle des früheren Baur-Kaufhauses würde an anderer Stelle ein Ersatzbaum gepflanzt. Zu retten sei der Baum nicht, da man die Pflanze rund ein Jahr lang für eine Umpflanzung hätte vorbereiten müssen. Im Jahr 2013 waren in dem Innenhof nach der Neugestaltung acht Linden gesetzt worden.

Im Zusammenhang mit der dieser Ankündigung wurde Kritik laut. Es sei „Irrsinn“ was dort passiere, klagt Thomas Drews, Besitzer eines Whisky-Ladens in diesem Zentrum. Ein Laden nach dem anderen schließe, der Rest kämpfe ums Überleben. Er fordert ein „komplettes Überdenken seitens der Kreisverwaltung und der Stadtpolitik“. Mangelhafte Beleuchtung der Durchgänge, fehlende Hinweise auf das Zentrum zählt er unter anderem auf. „Es wird einfach nicht nachgedacht, welche Folgen gewisse Entscheidungen haben“, betont Drews.

Der Gnadenstoß für das Zentrum sei der neue Rewe-Markt an der Isenburger Straße gewesen, sagt Gabi Büttner, der eine der Immobilien in dem Zentrum gehört. Es sei nicht viel passiert, gebe nicht viel, was potenzielle Kunden dazu bringen könnte, dorthin zu gehen.

Versuche ihrerseits, zum Beispiel wieder eine Bäckerei ins Zentrum zu holen, seien daran gescheitert, dass „die richtige Nachbarschaft“ fehle. Zudem werde dort gedealt von jungen Menschen, die sich dort aufhalten. Grundsätzlich, so Gabi Büttner, sei sie dabei, wenn es darum gehe, etwas zu bewegen, aber sie werde nicht die Initiatorin sein.

Der Zustand des Einkaufszentrums sei eine lange Entwicklung, meint Bürgermeister Halil Öztas auf Anfrage. So habe auch der Leerstand des ehemaligen Baur-Kaufhauses dazu beigetragen. Fakt sei aber auch, dass die Stadt selbst dort keinen Grund und Boden habe, um selbst etwas auf den Weg zu bringen. „Wir können nur begleiten, und das tun wir auch.“

Freilich sei es derzeit schwierig, etwas zu verändern, so lange der Neubau nicht fertig ist. Danach werde aber wieder mehr Leben dort stattfinden, ist sich Öztas sicher. Für die Ladenfläche des „alten Rewe“ habe man ganz gute Angebote gehabt. Aber die Entscheidung liege letztlich bei den Eigentümern.

Es liege vor allem an der Struktur der Immobilieneigner, dass sich wenig bewege. „Wir können gestalterisch etwas tun oder ein Hinweisschild aufstellen, aber Einfluss auf die Belegung der freien Läden haben wir nicht“, betont der Verwaltungschef. Die Betroffenen müssten sich zusammensetzen, um etwas zu verändern. Dann sei er gerne dabei und unterstütze solche Aktivitäten.

VON CLAUDIA BECHTHOLD