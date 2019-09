Vorbereitung eines Integrationskonzepts mit Beteiligung der Bürger

Es wird bereits viel getan für die Integration und Inklusion in der Schlossstadt. Die Heusenstammer haben allerdings etliche Ideen, was man noch tun könnte. Das sind die Ergebnisse aus zwei Workshops zu diesem Thema.

Heusenstamm – Bis zum Jahresende will die Stadt ein Integrationskonzept vorlegen. Jetzt waren Bürger aufgerufen, sich mit Kritik, aber auch Lob, vor allem jedoch Vorschlägen an der Entstehung eines solchen Konzepts zu beteiligen.

Organisiert von der städtischen Integrationsbeauftragten Bärbel Freyer, moderiert von dem Berliner Prozessberater und Coach Norbert Poppe sollten die Teilnehmer benennen, was ihnen gefällt, wo sie „Baustellen“, also Defizite, sehen und mit welchen Maßnahmen man diesen begegnen könne. Vom „Marktplatz für verrückte Ideen“ bis zu privaten Straßenfesten ist dabei eine bunte Liste mit vielen Denkanstößen und Vorschlägen entstanden, die nun in jenes Konzept einfließen soll.

Ganz bewusst hatte Norbert Poppe die Teilnehmer aufgefordert, die Ideen und Anregungen nicht auf die Integration von Flüchtlingen zu beschränken. So wurde unter anderem die nicht überall vorhandene Barrierefreiheit kritisiert. Ebenso die Wohnungsnot in der Stadt, der man vielleicht ein wenig begegnen könne mit einer kostenfreien Beratung, wie man ein zu groß gewordenes Einfamilienhaus in eines mit mehreren Wohnungen umbauen könne.

Geflüchtete seien im Alltag der Stadt ebenso wenig sichtbar wie Menschen mit Beeinträchtigung, lautete ein weiterer Hinweis. Die Sprachförderung für jene Menschen, die aus fremden Ländern in die Schlossstadt kommen, funktioniere. Auch die Tatsache, dass es noch immer mehr als 30 Aktive in der Flüchtlingshilfe gebe, wurde betont.

Besonders hoben mehrere Teilnehmer hervor, dass sich eine breite Bewegung gegen Hasstiraden, gegen Rechts zusammengefunden habe. Heusenstamm sei schon immer eine Integrationsgesellschaft gewesen, hieß es, etwa auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Menschen als Flüchtlinge in die Stadt gekommen waren. Und unter Schülern etwa spiele die Herkunft eines Klassenkameraden überhaupt keine Rolle mehr.

Junge und ältere Menschen müsse man mehr ins Gespräch miteinander bringen, lautet eine der vielen Anregungen. Es gelte, Begegnungsräume oder -gelegenheiten zu schaffen. Die Sprache sei der Schlüssel zur Integration, das Erlernen müsse noch stärker gefördert werden. Eine Börse für ehrenamtliche Tätigkeiten könne mehr Transparenz für jene liefern, die gern etwas tun wollten. Ein weiterer Vorschlag galt Vorträgen zu allen möglichen Themen in geselliger Runde, um Menschen einander näherzubringen.

Zu wenig Interesse und Unterstützung aus der Wirtschaft beklagten mehrere Teilnehmer. So sei es sehr schwer, Praktikumsplätze für Geflüchtete oder für Menschen mit Beeinträchtigung zu finden. Dennoch konnte ein ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer berichten, von zehn Betreuten acht in Ausbildung, Studium oder Anstellung gebracht zu haben.

VON CLAUDIA BECHTHOLD