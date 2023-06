Mehr als die Hälfte aller Unfallverursacher entfernt sich in Heusenstamm unerlaubt vom Unfallort

Von: Joshua Bär

Teilen

Ein Zettel an der Windschutzscheibe genügt nicht. Selbst bei einem leichten Rempler müssen die Unfallverursacher den Schaden beim Halter des geschädigten Wagens oder der Polizei melden. © dpa

In Heusenstamm ergreifen immer mehr Autofahrer die Flucht, nachdem sie einen Schaden an einem anderen Fahrzeug verursacht haben.

Heusenstamm – Einmal kurz nicht hingeschaut und schon ist es passiert. Beim Ausparken hat man versehentlich eine Delle in das daneben stehende Auto gefahren. Was nun zu tun ist, sollte eigentlich jedem Fahrer klar sein – auf den Halter warten oder den Schaden bei der Polizei melden. Doch in Heusenstamm fahren die Verursacher zunehmend einfach weiter. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach haben sich von Januar bis April mehr als die Hälfte der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Allein in Monat Juni sind der Polizei gleich mehrere Fälle von Fahrerflucht in der Schlossstadt gemeldet worden. So beschädigte der Fahrer eines weißen Autos in der Kolpingstraße den Außenspiegel eines Audis und fuhr davon. Bei einem anderen Fall von Unfallflucht wurde ein VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes beschädigt. Trauriger Höhepunkt: Mitte Juni ist ein zehnjähriger Junge auf seinem Fahrrad auf der Frankfurter Strafe angefahren und verletzt worden. Das Kind erlitt bei dem Zusammenprall Schürfwunden und eine Zehenfraktur (wir berichteten). Der Fahrer ist ohne zu helfen weitergefahren.

Heusenstamm: Mehr als die Hälfte aller Unfallverursacher fliehen

Die Tendenz zeigt dabei klar nach oben. Nach Polizeiangaben wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres knapp 70 Unfälle gemeldet, 2022 waren es im selben Zeitraum etwa 60. Auffällig: Entfernten sich im genannten Zeitraum des Vorjahres 35 Prozent der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, sind es in den ersten vier Monaten dieses Jahres 55 Prozent. „In den meisten Fällen handelt es sich um Blechschäden“, sagt David Jesse, Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen. Lag Heusenstamm für den untersuchten Zeitraum des Jahres 2022 noch unter dem kreisweiten Schnitt von rund 50 Prozent, bewegt sich die Zahl der Fahrerfluchten in diesem Jahr bereits über dem Durchschnitt des Kreises, der 2023 von Januar bis April bei knapp 50 Prozent liegt.

Über die Zunahme der Fälle wird auch in den sozialen Netzwerken diskutiert. Eine Nutzerin schreibt auf Facebook, sie sei ebenfalls Opfer eines Unfalls geworden, bei dem sich der Verursacher ohne einen Hinweis vom Unfallort entfernt habe. Jemand sei auf dem Parkplatz eines Supermarktes gegen ihren schwarzen Skoda gefahren und danach verschwunden. Ein Mann berichtet, er habe an seinem Auto Dellen entdeckt, die von einer Anhängerkupplung stammen, und auch die Stoßstange sei zerkratzt. Fahrerflucht, spottet er, „scheint in Heusenstamm der neue Volkssport zu sein.“

Heusenstamm: Videoüberwachung hilft bei Ermittlung der flüchtigen Fahrer

Den Eindruck bestätigt Marc Heinl, Leiter der Polizeistation in Heusenstamm, zwar nicht, doch auch er stellt eine Zunahme an flüchtenden Fahrern fest. Besonders auf Parkplätzen von Supermärkten komme es vermehrt zu sogenannten Parkremplern. Die Möglichkeiten, flüchtigen Fahrern auf die Spur zu kommen, seien vielfältig. Dies kann über Lackreste und weitere Spuren des Unfallautos geschehen oder mithilfe von Zeugenaussagen. Auch die Parkplatzüberwachung liefere wichtige Hinweise. „Viele Supermärkte haben genau aus diesem Grund eine Videoüberwachung“, sagt Heinl.

Sind die Flüchtigen ermittelt, seien sie um keine Ausrede verlegen, berichtet der Leiter. „Viele behaupten dann, sie hätten gar nicht mitbekommen, dass sie das andere Auto angefahren haben.“ (Joshua Bär)

Bei einem schweren Unfall auf einer Krezung in Heusenstamm verletzten sich vergangenes Jahr drei Menschen. Ein Polizeiwagen krachte mit einem Auto zusammen.