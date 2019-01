Schlossmühlen-Umbau: Bürgermeister widerspricht

Heusenstamm – Bürgermeister Halil Öztas (SPD) legt zum zweiten Mal Widerspruch gegen einen Beschluss des Stadtparlaments ein. „Unabhängig davon“ hat auch der Magistrat, dessen Vorsitzender Öztas ist, dieses Mittel in derselben Sache genutzt. Von Claudia Bechthold

Es geht um die mehrheitliche Entscheidung der Stadtverordneten, trotz Mehrkosten am Projekt Schlossmühle festzuhalten. Wie mehrfach berichtet, steht seit Ende 2015 die Entscheidung des Stadtparlaments, die denkmalgeschützte Schlossmühle mit angrenzenden Stallungen in eine Kita mit bis zu 48 Plätzen für Kinder unter und über drei Jahren umzubauen. Vor einem Jahr hat der Magistrat beantragt, dieses Vorhaben zurückzunehmen, weil eine Überschreitung der geplanten Kosten in Höhe von 860.000 Euro um 840.000 Euro zu erwarten sei. Zu diesem Zeitpunkt waren Mühle und Ställe bereits komplett entkernt. Seither wird über dieses Thema gestritten.

Öztas begründet den Widerpruch mit einem Verstoß gegen den in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) festgelegten Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. Trotz der geführten Debatte stehe die Unwirtschaftlichkeit des Projekts im Vordergrund, die Verwaltung müsse bei dessen Umsetzung einen Rechtsverstoß dulden. Es gebe laut dem eingeholten Gutachten wirtschaftlichere Möglichkeiten, eine Kita zu bauen. Zudem habe es Absprachen vor der Abstimmung gegeben, sagt der Bürgermeister: „Wenn die AfD abgestimmt hätte wie immer, wäre es anders ausgegangen.“

Bei der Abstimmung im Dezember im Stadtparlament hatte eine Mehrheit aus CDU, FDP und AfD mit 19 Stimmen gegen jene Magistratsvorlage sowie gegen einen Änderungsantrag der Kooperation aus SPD, Freien Wählern (FHW) und Grünen votiert, die an diesem Abend über 16 Stimmen verfügte.

Den Änderungsantrag wollte SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Lang als Kompromiss verstanden wissen. Die Maßnahme sollte „vorerst“ gestoppt werden und das Projekt „Schlossmühle“ neu überdacht werden mit Nutzungen wie jener Kita, als Büros für die Stadtverwaltung, als Fraktionsräume für die Parteien oder als Büros zur Fremdvermietung.

Der Abstimmung war eine rund zweistündige Diskussion vorausgegangen. Darin hatte Lang der CDU vorgeworfen, es gehe ihr, ohne Blick auf die Kosten, nur darum, ihren politischen Willen durchzusetzen, was unverantwortlich sei. Mit dem Geld für den Umbau der Schlossmühle könne man an anderer Stelle mehr Kita-Plätze schaffen.

Für die Union hatte deren Fraktionschef Paul Sassen festgestellt, dass zwischen den gutachterlich berechneten Investitionsalternativen keine eklatanten Unterschiede bestünden. Attraktive Alternativen für einen Umbau der Schlossmühle aber lägen nicht vor.

FDP-Fraktionschef Uwe Klein beklagte zudem unter anderem, dass bei den genannten Alternativen für eine Kita keine kostengünstigere Lösung für die dringend benötigten U3-Plätze genannt werde.

Silvia Lampert von den Freien Wählern bemängelte im Namen der verhinderten Sandra Horn, die Nutzung der Schlossmühle als Kita sei nur aus wirtschaftlicher, nicht aber etwa aus pädagogischer Sicht betrachtet worden.

Nach dem Widerspruch des Bürgermeisters und des Magistrats soll am 27. Februar neu abgestimmt werden.