Deutsche Waldjugend will Blühwiese schaffen

Heusenstamm – Die Vorstellung der Projekte, mit denen sich Heusenstammer Vereine um Geld aus den vom Holzland Becker und unserer Zeitung mit 7500 Euro gefüllten "Klingelnden Vereinskassen" bewerben, geht mit der Deutschen Waldjugend weiter.

Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. sind unersetzlich. Als Blütenbestäuber sorgen sie für die Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Doch die Insekten finden immer weniger Nahrung, weil es auf Feldern und Wiesen, öffentlichen Flächen und in privaten Gärten immer weniger blüht. Mit dieser Erkenntnis hat sich die Jugendorganisation der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald dem bundesweiten, langfristig ausgelegten Naturschutz-Projekt "Blühende Landschaften" angeschlossen.

"Nicht nur der aktuelle Artenschutz-Bericht macht inzwischen auch den letzten Zweiflern überdeutlich, dass es für Flora und Fauna in vielen unserer Regionen bereits fünf nach zwölf ist", mahnt der Sprecher des Ortsvereins, Dietmar Tinat. Mit dem möglichen Gewinn aus der "Klingelnden Vereinskasse" möchte seine Gruppe in Zusammenarbeit mit einem Heusenstammer Bio-Landwirt 2020 eine etwa anderthalb Hektar große und derzeit brach liegende Wiesenfläche im Randbereich des Patershäuser Feldes nachhaltig zum Blühen bringen. Das Gelände in Form eines Dreiecks liegt zwischen Bieberbach, dem Woogbruch und dem Langen Wald.

Wiese soll bis weit in den Herbst blühen

Eigentümer des Grundstücks sei die Stadt Heusenstamm. Durch den Fachdienst Umwelt sei der Waldjugend bereits zugesagt worden, dass sie die Fläche langfristig nutzen könne. Für den Landwirt sei es nicht möglich, das Gebiet ökonomisch zu bewirtschaften, informiert der Betreuer der Waldjugend.

"Ausgesät wird eine Saatmischung für eine artenreiche Frisch- und Fettwiese, die vom Frühjahr bis weit in den Herbst hinein blüht", erläutert Tinat. Auf der Fläche werden bei Aussaat mehrere sogenannte Lerchen-Fenster angelegt, um damit auch der inzwischen stark gefährdeten Feldlerche wieder einen natürlichen Lebensraum zu bieten. "So können wir einen zunächst zwar überschaubaren, aber dennoch natürlichen und artenreichen Lebensraum schaffen und damit einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz leisten."

Vorrangiges Ziel der Aktion sei, das massenhafte Bienen-, Schmetterlings- und Insektensterben zu bremsen und dabei auch die Singvogel-Population positiv zu beeinflussen. "Der sehr bedauerlichen Entwicklung kann und darf man nicht weiterhin tatenlos zusehen", fordert der Experte. "Wir hoffen, die Kosten zur Vorbereitung der Fläche sowie des speziellen Saatgutes mit einem Gewinn finanzieren zu können."

Schnittgut eignet sich hervorragend als Viehfutter

Die langfristige Pflege sowie die vorgeschriebene mehrmalige Mahd übernehme der Landwirt. Das Schnittgut eigne sich hervorragend als Viehfutter und zur Silage. Eine wichtige Grundlage des Projekts sei es, mit Landwirten, Naturschützern, Beratern, Verbrauchern, Gärtnern, Imkern, Wissenschaftlern und Landschaftsplanern zu kooperieren sowie eine breite Öffentlichkeit zu sensibilisieren, heißt es.

Auch in diesen Tagen ist die Waldjugend engagiert: Einige der Schlossstädter befinden sich noch im Bundes-Zeltlager in Hauenstein, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. In 14 Tagen treffen sie sich an ihrem Bauwagen zum Helferfest, am 30. August folgt ein offenes Lager an der Grillhütte Martinsee und am 14. September setzen die jungen Leute die Pflegearbeiten am Naturschutzgebiet See am Goldberg fort, mit denen die Waldjugend vor fast 60 Jahren ihre Aktivitäten begonnen hat.

