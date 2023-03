Autofahrer belästigt Frau auf Parkplatz

Von: Niels Britsch

Auf einem Parkplatz in Heusenstamm belästigt ein Unbekannter eine Frau. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Mann. © Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Heusenstamm – Nach einem etwa 40 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend auf einem Parkplatz im Hainerweg eine 30 Jahre alte Frau belästigte, sucht die Kripo und bittet um Hinweise unter z 069 8098-1234. Nach Angaben der Polizei saß die Frau gegen 18 Uhr in ihrem Auto, als ein weißer Fiat mit WW-Kennzeichen neben ihr einparkte. Der unbekannte Fahrer, der mit schwarzer Mütze und Jacke bekleidet war, öffnete die Fahrertür und entblößte sein Geschlechtsteil, dann fuhr er in Richtung „Am Buchwald“ davon. (nb)