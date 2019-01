Rainbow-House wird Unterkunft

Ehemaliges Hotel erneut umgewandelt

+ © Bechthold Das Rainbow-House, ein ehemaliges Hotel, soll vom 1. März an als Gemeinschaftsunterkunft des Kreises für Flüchtlinge dienen. Dazu stehen 60 Doppelzimmer zur Verfügung. © Bechthold

Heusenstamm – Eine weitere Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge will der Kreis Offenbach zum 1. März in der Schlossstadt eröffnen. Das berichtet Kreisbeigeordneter und Sozialdezernent Carsten Müller auf Anfrage. Standort wird das ehemalige Rainbow-Hotel am Seligenstädter Grund sein. Von Claudia Bechthold