Heusenstamm - Auch in der Schlossstadt sollen sogenannte Reichsbürger leben. Laut bayerischem Verfassungsschutz befindet sich dort sogar das „Reichsbürgermeldeamt“. Von Ronny Paul

Über die Bewegung und Verschwörungstheorien im Allgemeinen hat der Schriftsteller und Journalist Daniel Kulla im Haus der Vereine referiert. In der an Daniel Kullas Vortrag anschließenden Diskussionsrunde fragte eine Bürgerin: „Gibt es hier im Saal Reichsbürger?“ Sie wolle mal mit einem sprechen. Doch keiner der rund 40 Anwesenden im Saal hob die Hand.

Das Thema brodelt in den Medien seit den tödlichen Schüssen eines selbsternannten Reichsbürgers auf einen Polizisten im bayerischen Georgensgmünd im Oktober. Das ARD-Magazin Kontraste berichtete von Verbindungen des Heusenstammer AfD-Vorsitzenden Carsten Härle zur Reichsbürgerszene. Der bestritt jedoch, mit den Verschwörungstheoretikern zu tun zu haben. Auf die eingangs genannte Frage der Bürgerin blieb auch seine Hand unten.

Doch was genau sind die Reichsbürger, was wollen sie und wie entsteht eine derartige Ideologie überhaupt? Darauf versprach Kullas Vortrag „Mir Reich(t)sBürger – Verschwörung, Ideologie und Reichsbürgertum“ Antworten. Der 39-Jährige aus Sachsen-Anhalt referierte auf Einladung der Stadt, gefördert vom Bundesprogramm „Demokratie leben“.

Schon zu Beginn nahm Kulla den Anwesenden die Spannung, als er sagte, er werde nicht spezifisch auf Heusenstamm eingehen, weil ihm Informationen zu den Reichsbürgern vor Ort nicht vorlägen. Dass es sie in Heusenstamm gibt, berichtete ein Bürger, der vor Kurzem „hochwertig gestaltete Werbung“ der Reichsbürger in seinem Briefkasten fand.

Kulla sagte allgemein, Verschwörungstheoretiker sehen sich als Aufklärer, die sich eigentlich als überlegen (mit positiven Eigenschaften: etwa seriös, ehrlich, legal) darstellen, aber nicht gegen die im verborgenen handelnde Konkurrenz (mit negativen Eigenschaften: etwa unseriös, zwielichtig, kriminell) ankommen. Dieses ideologische Grunddenken führe zu einer Spaltung in Klassen, in gut und böse. Die Unterstellung einer Verschwörung sei der Universalkleber für Ideologien. Bei den Reichsbürgern – „Es gibt nicht so viele, die sich tatsächlich als solche bezeichnen“, sagt Kulla – gebe es unterschiedliche Strömungen. Man müsse unterscheiden in gewöhnlichen Separatismus und Gruppen mit NS-Bezug. Die Infrastruktur der Nazifraktion etwa sei auch für andere rechte Gruppierungen interessant. So entstünden „kreuz und quer“ Verbindungen.