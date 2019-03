Stadt will Nil- und Kanadagäns-Plage eindämmen 

Heusenstamm – Sie werden zunehmend zum Problem, die Nil- und Kanadagänse, die schon seit einigen Jahren unter anderem an den beiden Schlossweihern leben. Von Claudia Bechthold

Einerseits vertreiben sie heimische Wasservögel aus ihren angestammten Revieren, andererseits verteilen sie ihren Kot nicht nur auf den Wiesen am Weiherufer, sondern auch im Schlossgarten.

Mit einem Antrag hatte die Kooperation aus SPD, Grünen und Freien Wählern im September vergangenen Jahres den Magistrat beauftragt, wirksame Maßnahmen zur Verringerung der Population zu ergreifen. Jetzt hat der zuständige Fachdienst einen Bericht vorgelegt und eine Vorgehensweise empfohlen. Bürgermeister Halil Öztas spricht sich in diesem Zusammenhang für wirksame Methoden aus.

Von einer Jagd auf die Tiere wird in der Empfehlung des Fachdienstes abgeraten. Die Gänse würden dadurch zwar kurzzeitig vergrämt, heißt es, kehrten aber später wieder zurück. Auch von einer Vertreibung etwa durch einen Wasserstrahl wird abgeraten, da vor allem Gruppen mit Jungtieren dadurch unter Stress gerieten. Und das Aufstellen von Lebendfallen sei sehr personalintensiv, da diese mindestens einmal am Tag kontrolliert werden müssten.

Empfohlen wird, den Vögeln die Eier wegzunehmen, allerdings nicht vollständig. Es sollten stets zwei bis drei Eier zurückgelassen werden, da sonst die Gefahr bestehe, dass „die Gänse sich totbrüten, das heißt, zu lange auf den Gipseiern sitzen und zugrunde gehen“ könnten. Während der Aufzucht der Jungtiere sei es am besten, die Gänse zu dulden.

Wirksam sei, so der Bericht weiter, die grasbewachsene Uferzone optisch durch eine hohe und dichte Bepflanzung von der Wasserfläche zu trennen. Zudem solle in der Öffentlichkeit mehr über die Tiere aufgeklärt werden, wobei darauf zu achten sei, die Nil- und Kanadagänse nicht als „Eindringlinge“ oder „gebietsfremd“ zu bezeichnen. Neuere Untersuchungen hätten ergeben, dass die Arten nicht invasiv seien. Andererseits könne eine solche Meinung in der Öffentlichkeit zu Tierquälereien führen wie etwa an Silvester in Frankfurt, wo solche Vögel mit Feuerwerkskörpern beschossen worden seien.

Bürgermeister Öztas sagte gestern auf Anfrage, mögliche Maßnahmen gegen die Tiere sollten in jedem Fall effektiv sein. Von Zäunen etwa wie in Frankfurts Ostpark halte er nichts. „Da fliegen sie einfach drüber.“ Ob der Austausch des Geleges einen Erfolg bringe, könne er nicht beurteilen.

„Wir müssen die Population in jedem Fall spürbar verringern“, betonte der Verwaltungschef. Sicher müssten solche Maßnahmen artgerecht und unter Beachtung des Tierschutzes erfolgen. Aber es müsse etwas geschehen. Zumal sich die Gänse ja nicht nur am Schloss, sondern zum Beispiel auch am Schermsee des Angelvereins und im Naturschutzgebiet am Goldberg niederließen.

Warten will Halil Öztas allerdings auf die Empfehlungen der „Bund-Länder-Arbeitsgruppe Naturschutz“, die noch in diesem Jahr ein „Maßnahmen- und Management-Blatt“ zum Thema Nil- und Kanadagänse herausgeben will.