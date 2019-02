Streetwearmarke Homeboy bringt Baggy-Pants zurück

Heusenstamm – Homeboy ist zurück. Als drittälteste Klamottenmarke in der Branche hatte sie die Streetwear in den Neunzigerjahren mitentwickelt und vorangetrieben, wurde Kult. Mittlerweile schaut der Heusenstammer Gründer Jürgen Wolf auf 30 Jahre Homeboy zurück – obwohl er sich zwischenzeitlich anderen Dingen gewidmet hatte. Von Lisa Schmedemann

Eigentlich wollte der heute 58-jährige damals nur T-Shirts verkaufen. Was heute völlig banal klingt, war 1985 undenkbar. „T-Shirts in ausgefallenen Farben und in dem Schnitt, den sie heute haben, gab es einfach nicht“, erzählt Wolf. Schwarz, weiß, grau, fertig. „Und der Ärmelbund war so komisch, das wollte ich nicht“, führt er aus. Als er den Vertrieb von Skaterschuhen in fünf Ländern Europas übernommen hatte, hat er gehandelt: „Ich wollte passende Shirts zu den Schuhen bieten.“ Nachdem er sich mit dieser Idee selbstständig gemacht hatte, verschlug es Wolf nach Los Angeles. Er flog mit dem Ziel dort hin, die Streetwearmarke Stüssy in Deutschland vertreten zu dürfen, und kam mit Homeboy wieder zurück. „Der Deal ist geplatzt“, beginnt Wolf. „Ich hätte mit leeren Händen zurückkehren können – oder eben mit meinen eigenen Ideen“, meint er. Schließlich sei es 1988 „ziemlich schwierig“ gewesen, den Wahrheitsgehalt seiner Aussage mit Google zu prüfen. „Ich habe zu Hause erzählt, dass ich die Jungs von Homeboy getroffen hätte, Lower East Side und so“, erzählt der Gründer. Doch seine Entwürfe kritzelte er im Flugzeug ins Notizbuch und fertigte zurück in Deutschland die ersten Shirts. Den Investoren hatte er die Textilstücke als Importware verkauft, doch waren sie „Streetwear made in Germany“.

Homeboy trifft den Nerv der Zeit

Abermals hatte der Visionär den richtigen Riecher, Homeboy traf den Nerv der Zeit. Der Kontakt zum Musikbusiness wurde hergestellt, so kleidete Wolf etwa den Rapper Moses Pelham, damals 16 Jahre jung, ein oder die Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier. „Mit unserem Stil spannen wir einen Bogen zwischen Skatewear und Hip-Hop“, beschreibt Wolf. Die Baggy-Pant (baggy zu Deutsch „sackartig“) fand so den Weg in die Szene. „Skater in Kalifornien tragen ausschließlich kurze Hosen, aber in Deutschland ist es nicht immer warm genug“, beschreibt der Schöpfer. Der weite Stoff einer Baggy-Pant biete genügend Bewegungsfreiraum beim Skaten.

+ Für Skater und Hip-Hopper: Gemeinsam mit einem Fashion-Blog haben die Wolfs neue Baggy-Pants geschaffen. © Schmedemann Das Gebäude im Seligenstädter Grund mit den markanten roten Säulen und der Teichanlage war einst der Sitz des Labels mit mehr als 100 Mitarbeitern sowie Logistik und dürfte so einigen Heusenstammern bekannt sein. Anfang 2000 wurde es schließlich still um Homeboy. Wolf konzentrierte sich fortan auf Arbeitsbekleidung, bis Sohn Julian eines Abends mit Homeboy-Klamotten aus dem Keller das Haus verließ. Diesmal war es der Senior, der Zweifel äußerte. „Die Reaktionen auf das Shirt im Frankfurter Nachtleben waren überwältigend positiv“, berichtet der Junior von dem Abend Ende 2015. Er überredete seinen Vater, Homeboy wiederzubeleben. „Wir haben uns gemeinsam vor ein weißes Blatt Papier gesetzt und aufgeschrieben, wie eine Textilmarke im Jetzt zu organisieren ist“, sagt der Gründer. „Vor allem wollen wir authentisch sein“, erläutert der Neuzugang.

„Baggy-Pant in der Mode wieder auf dem Vormarsch“

Schwung ins Geschäft brachte der Männer-Fashionblog „Dandy Diary“, der die alte Marke wiederentdeckt hatte. „Mit denen kam ich schließlich auf einer Berliner Messe ins Gespräch“, informiert der 26-jährige. Die Wolfs kreierten schließlich zusammen mit dem Bloggerduo eine graue Baggy-Pant aus Breitcordstoff. „Die Baggy-Pant ist in der Mode wieder auf dem Vormarsch“, stellt er fest. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens zog der Junior außerdem mit einer Clubpartytour durch zehn deutsche Städte. „Die Partys haben wir organisiert, um die Marke greifbar und echt darzustellen“, erläutert er, „nach dem Motto: Hier sind wir, das sind wir.“

Die Wolfs konzentrieren sich hauptsächlich auf die Marke, das Marketing und die Produktion. Julian wird im Sommer eine Vollzeitstelle antreten, sobald er sein Studium der Wirtschaftspsychologie beendet hat. Die Logistik, den europaweiten Vertrieb und den Onlineshop haben die Männer ausgelagert. „Ich möchte jederzeit von jedem Ort aus arbeiten können“, sagt der ältere Wolf. „Eine komplette Firma in nur einem Laptop – das wäre früher undenkbar gewesen.“