Studio „Das FotoARTelier“ feiert fünftes Jubiläum

Nach fünf Jahren hat Fotografin Clara Götz genug. Ein Tapetenwechsel muss her – und dabei dominieren Schimmereffekte und Betonoptik.

Heusenstamm – Den fünften Geburtstag ihres Studios „Das FotoARTelier“ in der Frankfurter Straße 43 hat Götz zum Anlass genommen, die Räumlichkeiten umzugestalten. „Das ist Abwechslung für meine Kunden und für mich ebenso“, findet die 31-Jährige. Mittlerweile habe sie jede Ecke des Studios schon einmal fotografiert, da müsse etwas Neues her. Im kleinen Studio, das Götz für Passbilder nutzt, schmücken Tapeten in verschiedenen Grautönen die Wände. „Der Stil reizt mich momentan, ich freue mich schon auf die ersten Porträts, die darin entstehen werden“, sagt sie. Das große Studio, in dem sie sich morgens vor den regulären Öffnungszeiten Zeit für Fotoshootings nimmt, muss noch fertig renoviert werden, ebenso der Wartebereich für Kunden. Auf einer Fläche von 90 Quadratmetern habe sie nicht viel Spielraum, wolle aber jede Nische nutzen. Vor ihrem geistigen Auge hat die Fotografin längst alles eingerichtet. „In den Wartebereich kommt noch ein Tagesbett mit Metallschnörkeln und großen Kissen“, beschreibt sie und deutet die Einrichtung mit Gesten an. Eine verwitterte Holztür, an der eine lederne Kameratasche hängt, ist das erste neue Stück für das Areal, das im „Shabby Chic“-Stil eingerichtet wird. „Hätte ich mich nicht für die Fotografenausbildung entschieden, wäre ich Innenarchitektin geworden“, sagt Götz schmunzelnd.

Direkt nach ihrem Abschluss hat die 31-Jährige im August 2014 das Studio eröffnet – ein ungewöhnlicher, weil mutiger Schritt. „Ich habe bei Null angefangen“, erinnert sie sich. Zwar habe sie den einen oder anderen Blitz bereits während der Ausbildung angeschafft, doch zu einem ganzen Studio gehöre mehr. „Das war damals ein günstiger Zeitpunkt, weil gerade zwei Studios in der Umgebung geschlossen hatten“, erzählt sie. Dabei war es ihr wichtig, kein bestehendes Studio zu übernehmen. „Die Kunden erwarten dann denselben Stil, doch jeder Fotograf hat einen anderen“, weiß Götz. Ihren eigenen zu etablieren, war ihr wichtig. In ihrem Ausbildungsbetrieb habe der Schwerpunkt auf Aktfotografie und „Beautyshots“, gelegen, doch mit der Eröffnung in der Schlossstadt habe sich dieser in Richtung Familienfotos verschoben. „Viele junge Familien kommen regelmäßig zu mir“, erzählt Götz. Die Kinder durch den Sucher der Kamera aufwachsen zu sehen, motiviert die Fotografin. Eine weitere Leidenschaft, die sich nun über die Jahre entwickelt hat, ist die Neugeborenenfotografie.

„Die Kleinen sind zwischen zwei und drei Wochen alt“, erläutert sie. Eine Phase, in der sie noch viel schlafen und sich wenig bewegen. „Das ist schön einzufangen, danach wachsen die Kinder ja rasend schnell.“ Und auch wenn die Familie wächst, ist Götz vorbereitet. „Es kam mal eine 26-köpfige Familie für ein Shooting zu mir“, erzählt sie. Grüppchenweise habe sie die Familienmitglieder vor die Linse gebeten und später am Computer zu einem Gesamtwerk zusammengefügt. Patchwork mal anders. „Das sind die kleinen und großen Herausforderungen in meinem Beruf, die Spaß machen“, sagt Götz. Von den Ergebnissen zeugen Leinwände, die im Schaufenster hängen und im Laden stehen.

Doch gerade Passfotos sind gefragt. „An Tagen, an denen das Amt geöffnet hat, bilden sich auch schon einmal Schlangen“, erzählt die Inhaberin. An einem Vormittag fotografiert sie Menschen jeden Alters. Während der Rentner sich für die schnelle Arbeit bedankt, schaut ein Mädchen skeptisch auf das Resultat. „Du bist fotogen, glaub mir“, muntert sie die selbstkritische Jugendliche auf. Für ein Foto auf dem Kinderreisepass ist auch ein bisschen Spaß mit den kleinen Kunden vor und hinter der Kamera erlaubt.

VON LISA SCHMEDEMANN