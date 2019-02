Drei Verletzte bei Unfall zwischen Offenbach und Heusenstamm

Fahrer gerät in Gegenverkehr

+ © Georg Diese beiden Wagen sind beim Unfall frontal ineinander gefahren. © Georg

Heusenstamm - Zwischen der Wildhofkreuzung und der Waldesruh in Heusenstamm hat es am heutigen Freitagmorgen gekracht. Insgesamt drei Autos waren in den Unfall involviert.