Heusenstamm – Kartoffelkäfer oder Kopftuchgeschwader: Das sind nur zwei Schimpfworte, die sich jene Menschen immer wieder anhören mussten, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlinge oder Vertriebene nach Heusenstamm gekommen waren. Etwas mehr als 3000 Einwohner hatte die Schlossstadt zu dieser Zeit. Von Claudia Bechthold

Und innerhalb weniger Monate kamen knapp 800 Menschen – vornehmlich aus dem Sudetenland und ehemals deutschen Gebieten im Osten Europas wie Schlesien und Ostpreußen – dazu. Und dies zu einer Zeit, in der es kaum Wohnraum, vor allem aber wenig zu essen gab.

Michael Kern, Heusenstammer und Lehrer unter anderem für Geschichte, hat gemeinsam mit Schülern und vielen anderen jetzt ein Buch veröffentlicht, das sich mit genau dieser Situation befasst. In erster Linie dienten Zeitzeugen als Quelle für die Schilderungen. Gespräche mit jenen Menschen also, die in den ersten Nachkriegsjahren ihre Heimat – oft binnen kürzester Zeit – verlassen mussten. Oder die anderen, die plötzlich völlig fremde Menschen in ihren ohnehin nicht großen Wohnungen aufnehmen mussten.

Es waren Situationen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, meinte auch Bürgermeister Halil Öztas in seinem Grußwort zur Veröffentlichung des Buchs mit dem Titel „Neue Heimat Heusenstamm“.

+ An der Ostendstraße wurden Ende der 1950er Jahre Häuser für Vertriebene gebaut. © Archiv HGV

Die Menschen, die aus einem „Zwischenlager“ im Odenwald in die Schlossstadt kamen, brachte man zunächst in der damals einzigen Schule – heute ist das die Adalbert-Stifter-Schule – unter. Dann wurden sie zwangseingewiesen in die Wohnungen der Heusenstammer. Meist lebten mehrere Menschen über Jahre in einem kleinen Zimmer, mussten Küche, Toilette, Waschküche mit den anderen teilen.

Erst in den frühen 1950er Jahren begann man, Wohnungen zu bauen für jene Menschen. Beispiele sind die Ostpreußenstraße und die Ostendstraße. Dort entstanden sogenannte Nebenerwerbssiedlungen mit kleine Einfamilienhäusern auf großen Grundstücken, auf denen Gemüse und Obst mindestens für den Eigenbedarf angebaut werden konnten. Die kleinen Eigenheime an der Ostpreußenstraße waren damals in der Schlossstadt als die „zwölf Apostel“ bekannt, weil es genau zwölf waren.

+ Die zwölf Apostel nannten die Heusenstammer die Wohnhäuser entlang der Ostpreußenstraße. © Archiv HGV

„Diesen Teil der Geschichte, nicht nur der Heusenstammer, dem Vergessen zu entreißen, ist das Verdienst von Michael Kern“, hatte Dr. Roland Krebs, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, zu Beginn der Buchvorstellung gesagt. Gleichzeitig betonte er, es sei ein durchaus gewollter Nebeneffekt, wenn die Erinnerung an Flucht und Vertreibung in den Nachkriegsjahren auch zur Versachlichung der heutigen, oft emotionsgeladenen Debatte über Migration beitragen könne.

Gut zwei Jahre hat Michael Kern an dem Buch gearbeitet, das mit Interviews während der alljährlichen Projektwoche des Adolf-Reichwein-Gymnasiums begonnen hat. Damals schon ging es um den Vergleich der Situation heutiger Flüchtlinge und damals Vertriebener.

Beeindruckt zeigte sich der Pädagoge am Ende von dem Gedenkstein, der 1999 vom Bund der Vertriebenen neben dem Eingang zum Friedhof aufgestellt worden ist. Während vorne der Toten aus jenen Zeiten gedacht wird, steht auf der Rückseite der Satz: „Wir danken für die Aufnahme in schwerer Zeit.“ Für Michael Kern ist dies auch ein Zeichen der Versöhnung.

Informationen zum Buch

NEUE HEIMAT HEUSENSTAMM heißt das Buch des Heimat- und Geschichtsvereins, geschrieben von Michael Kern, das gerade erschienen ist. Es hat die Abschnitte „Zurücklassen“, „Ankommen“ und „Bleiben“. ERHÄLTLICH ist der 130 Seiten zählende Band für zehn Euro ab sofort in der Buchhandlung „Das Buch“ in der Frankfurter Straße 30 und bei Schreibwaren Döbert in der Frankfurter Straße 48.