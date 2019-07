Die Vorsitzende des Zithervereins 1904 über Vergangenheit und Zukunft

Ingeborg Roß sitzt in ihrem Arbeitszimmer am Schreibtisch. Sie blättert in den alten Aufzeichnungen und Büchern des Zithervereins Heusenstamm. Vor ihr liegen mehrere Notizhefte. Das Papier ist vergilbt, die Einbände brüchig. Eines stammt etwa aus dem Jahr 1953.

Heusenstamm – „Heberer, Hemberger, Uhl, Ball“, liest Ingeborg Roß vor. „Das sind alles alte Heusenstammer Familien.“ Die 78-Jährige ist seit 1982 Vorsitzende des Heusenstammer Zithervereins. „Mitglied bin ich offiziell seit 1975.“ Sie erinnert sich daran, dass sie damals eine schwierige Zeit durchgemacht hat. Einige Jahre zuvor verließ die gebürtige Österreicherin ihre Heimat in Wien, um zu ihrem Mann nach Hessen zu ziehen. „Ich hatte Heimweh, das war nicht einfach.“ In der Offenbach-Post laß ihr Mann dann einen Artikel über den Zitherverein, der seit 1904 in der Schlossstadt aktiv war. Er schlug seiner Frau, die schon in Kindheitstagen Zither spielte, vor, sich dem Verein anzuschließen. Zwar hatte Ingeborg Roß das Instrument einige Zeit vernachlässigt, die Idee gefiel ihr trotzdem.

Bis heute ist die langjährige Vorsitzende überzeugt davon, dass ihr Verein gute, wichtige Arbeit leistet. Alleine seit Ingeborg Roß dabei ist, sind die Musiker 560 Mal bei kirchlichen Veranstaltungen, in Kindergärten und Altersheimen aufgetreten. „Alles umsonst, ohne Gage.“ Wenn sie mit ihren Mitstreitern etwa Weihnachtslieder für Demenzkranke spielt und die strahlend mitsingen, ist das für Ingeborg Roß besonders schön. „Das ist das Beglückendste bei diesen Auftritten“, sagt sie. Jeden Mittwoch proben die Musiker im Haus der Musik, vor allem für die Weihnachtszeit. Da seien die Zitherspieler gefragt.

Auch an ihr erstes Konzert mit dem Zitherverein erinnert sich Ingeborg Roß noch. „Darüber gab es wieder einen Bericht in der Offenbach-Post. Danach bekam ich dann die ersten Anfragen, ob ich Unterricht gebe.“ Das aber wollte sie nicht, ohne entsprechend ausgebildet zu sein. Also absolvierte sie neben Beruf und Familie die Ausbildung zur Musiklehrerin. „Heute frage ich mich, wie ich das gemacht habe mit zwei kleinen Kindern.“ 1977 gründete die heutige Vorsitzende mit vier Mitgliedern die Jugendgruppe des Zithervereins, startete mit dem Musikunterricht. Bis etwa 2005, schätzt Ingeborg Roß, unterrichtete sie auch an den Musikschulen Heusenstamm und Obertshausen.

Die Jugendgruppe sicherte auch die Zukunft des Zithervereins, dessen goldene Zeiten schon damals längst vorbei waren. Während der Herrschaft Hitlers und durch den Zweiten Weltkrieg hatte der Verein, der Mitte der 30er Jahre noch über 100 Mitglieder zählte, viele davon verloren. Die Geschichte der Heusenstammer Musiker hat Ingeborg Roß für das 100-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2004 aufgearbeitet. Dabei ist sie auf einige besondere Ereignisse gestoßen. 1953 zum Beispiel, da nahmen die Musiker an einem Musikfest im niederländischen Tegelen teil. Nur wenige Jahre nach Kriegsende war das nicht leicht, die Heusenstammer mussten auch Anfeindungen in Kauf nehmen. Dennoch setzten sie sich gegen die internationale Konkurrenz durch, belegten den zweiten Platz. „Da war der Verein auch Botschafter für Deutschland“, sagt Ingeborg Roß. Während sie erzählt, klickt sie sich durch diverse Ordner auf ihrem Computer. Bilder, Noten, Zeitungsartikel aus vergangenen Zeiten hat sie digitalisiert, Jahresberichte abgetippt.

Nur vier Vorsitzende habe der Zitherverein in den vergangenen 115 Jahren gehabt, sagt Ingeborg Roß. Was nach ihr kommt, weiß sie nicht. „Wir sind noch zehn aktive Musiker. Alle sind in meinem Alter oder etwas jünger.“ Nachwuchs gebe es kaum, die Jugend sei heute anders als früher. „Viele haben heute kaum Zeit für Musikunterricht.“ Die 78-Jährige bedauert das. Für sie und die anderen Mitglieder des Zithervereins bedeutet das, dass die Zukunft des Zithervereins ungewiss ist. „Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es dann vielleicht irgendwann vorbei ist.“

VON LENA JOCHUM