„Weißes Dinner“ lockt Besucher in den Schlossgarten

Heusenstamm - Ganz in Weiß und ausgestattet mit allerhand Leckereien sind sie gekommen. Mehr als 400 Besucher verwandeln beim „Weißen Dinner“ den Schlossgarten in ein Restaurant unter freiem Himmel. Von Michael Prochnow

Musarone nennt Jeerapa Setrong die kleinen Kügelchen, oder „Schweinefleisch im Rock“. Diesen Snack genießen sie in der thailändischen Heimat der Mitarbeiterin aus dem Horst-Schmidt-Haus der Awo als Vorspeise. Ihre Tante Sarah Harris hat reichlich von der fernöstlichen Spezialität zubereitet und reicht sie Gästen an ihrem Tisch im Schlossgarten mit süßsaurer sowie einer pikanten Soße. Am Tisch der Kollegen und Freunde sind selbst die Nudeln weiß. Dazu haben die Frauen die reich gedeckte Tafel an der Parkmauer mit einem silbernen Kerzenleuchter und geschmackvoller Dekoration gestaltet.

Das Weiße Dinner vor der Kulisse des illuminierten Schlossrathauses hat diesmal mehr als 400 Besucher „ganz in Weiß“ auf die Rasenflächen zwischen den Blumenhügeln und flachen Heckenreihen gelockt. „Deutlich mehr als im vergangenen Jahr“, bemerkt Karl-Heinz Kühnle. Bei der ersten Ausgabe des edlen Picknicks nach französischem Vorbild führte er noch den Fachbereich Kultur und hat das gesellige Treffen in Heusenstamm etabliert.

Heute ist seine Frau Josefa für die Ausstattung verantwortlich. Sie hat Datteln im Speckmantel vorbereitet, Honigmelone mit Schinken, Forellencreme und Tomaten. Damit hat sich die Familie auf dem Weg am Graben vor der Schlossschenke eingerichtet. In Sichtweite und auf dem Gras hat sich Bürgermeister Halil Öztas mit Angehörigen und Freunden niedergelassen. Sie genießen allerlei Leckereien nach türkischen Rezepten.

Auf der Wiese vor der ehemaligen Mühle tollen Kinder, ebenfalls in weißer Kleidung, schleudern bunt leuchtende Ringe und Bälle in die Höhe. Der Blick aus der überhitzten Amtsstube unterm Giebel eröffnet einen guten Überblick über die locker verteilten Tischgruppen mit dem Musikpavillon auf dem Hauptweg. Von dort spielen die Piano Pearls aus Limburg Evergreens und Balladen, begleiten den Schmaus auf angenehme Weise und heimsen so viel Beifall ein. Auch von jener Gruppe, die im ganzen Rhein-Main-Gebiet verstreut lebt und zum Dinner in den Wohnort ihrer Leiterin gereist ist. Die Chinesinnen gehören dem Trachtenverein Qi Pao an, und eine von ihnen trägt das mit kleinen Schleifchen besetzte Folklorekleid – komplett in Cremeweiß. Auf den Tellern der Tischreihe liegen natürlich Frühlingsrollen und kleine Gebäcktaschen mit Hackfleisch darin. Neben dem Fingerfood servieren die Frauen Rinderbraten, Hähnchen, Nudelsalat Fisch, Scampi – „alles handgemacht“.

Bilder: White Dinner in Heusenstamm Zur Fotostrecke

Die Atmosphäre ist beim Jahrgang 1938 gleichsam entspannt. Rasch stecken die 80-jährigen Damen die Köpfe zusammen und posieren fürs Foto. „Es ist unheimlich schön“, schwärmt Maria Heberer, darum sind sie seit Anbeginn dabei. Auf ihrer Speisekarte stehen Käse mit Trauben, Spundekäs und Käsehäppchen, außerdem Schinken, Fleischwurst, Salate und viel Gemüse. Jetzt hofft die Runde mit dem Hahn im Korb, dass sich die Mitarbeiter des Rathauses etwas ebenso Tolles für den 350. Schlossgeburtstag in diesem Jahr einfallen lassen.

Bei Sarah und Jeerapa gibt’s immer noch Wantan-Blätter, in denen sie Zwiebeln und Schalotten eingewickelt haben, Reis- und Tamerin-Soße zum Tunken. Vor ihnen stärken sich Ex-Bürgermeister Peter Jakoby mit Parteifreunden und ihren Ehefrauen mit Pastete und Gouda. Hinten, auf dem Weg entlang der Bruchsteinmauer, hat es sich eine Gruppe von reiferen „Häuser Mädche’ “ aus der Nachbarstadt gemütlich gemacht: Sie haben Teelichter in vielen Gläsern entzündet, eine Leuchtkette ausgelegt und Lampions aufgehängt. Während sie die ausgegebenen Wunderkerzen entzünden, stimmen sie alte Volkslieder an.

Weißes Dinner im Schlossgarten: Fotos Zur Fotostrecke

Das ist das festliche Schlussbild vorm Schloss: Hunderte von Wunderkerzen sprühen Funkenbälle, schaffen so erneut viel Atmosphäre im Park. Und lassen die drückende Schwüle und tropischen Temperaturen für einen Moment vergessen.