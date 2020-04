Wertstoffhof wegen Corona geschlossen – Vereinzelte Kritik

An der Grünschnitt-Annahmestelle herrscht weiterhin reger Betrieb. Der Wertstoffhof ist dagegen bis zum 19. April geschlossen. Dies geschieht laut Stadt zum Schutz der unentbehrlichen Mitarbeiter dort.

Heusenstamm – Der Wertstoffhof ist vorsorglich bis zum 19. April geschlossen. Dadurch können viele Bürger ihren Müll nicht wie gewohnt dort sachgerecht entsorgen.

Ähnlich erging es auch einem Heusenstammer, der nicht namentlich genannt werden möchte: „Ich stand plötzlich vor verschlossenen Türen, was mich verwundert, da man meiner Erfahrung nach kaum Kontakt zu den Mitarbeitern des Hofes hat. “ Seiner bisherigen Erfahrung nach würden Mitarbeiter des Hofes bei der Einfahrt nur zurufen, in welche Container der Müll entsorgt werden soll. Kundenkontakt gebe es kaum.

Die Grünschnitt-Annahmestelle von Obertshausen und Heusenstamm an der Rembrücker Straße bleibt dagegen weiterhin offen. Bürgermeister Halil Öztas begründet dieses unterschiedliche Vorgehen wie folgt: „Bei der Abgabe des Grünschnitts ist kein Personal im direkten Kontakt mit den Menschen, am Wertstoffhof sieht das ganz anders aus; dort brauchen wir mindestens drei bis vier Mitarbeiter vor Ort.“ Durch den zu erwarteten Andrang müsste ein Mitarbeiter den Eingang kontrollieren, ein weiterer die Ausweise, ein anderer die Bezahlung abwickeln und wieder ein anderer die Anweisungen für die Container geben. Wenn sich einer dieser Mitarbeiter infizieren würde, dann ist die Stadt laut Öztas dazu verpflichtet, alle anderen Angestellten ebenfalls in Quarantäne zu schicken. Da es sich aber bei den Wertstoffhof-Angestellten um Mitarbeiter sogenannter „kritischer Infrastruktur“ handele, sei das Risiko schlicht zu groß.

„Es muss einfach eine intelligentere Lösung geben, als den Wertstoffhof einfach zu schließen“, findet dagegen der Heusenstammer, „zumal beispielsweise in Frankfurt-Kalbach der Wertstoffhof weiterhin geöffnet ist, da geht es ja scheinbar auch“.

Eine Abgabe ohne Kontrollen sei laut Satzung der Stadt nicht möglich, da diese eine Gebühr verlangen muss, wie Öztas erläutert.

Der Bürgermeister fügt hinzu, fast alle im Kreis Offenbach ebenfalls so handeln würden: „Neun von 13 Kommunen im Kreis haben ihre Wertstoffhöfe geschlossen.“ Offen seien einige auch nur, da dort die Grünschnitt-Annahmestelle mit dem Wertstoffhof auf einem Gelände liegen, ergänzt der Rathauschef.

Er habe zwar Verständnis, dass jetzt viele ihr Zuhause ausrümmpeln wollen, sagt Öztas, aber für ihn ist die Situation klar: „Das Risiko ist einfach zu groß, das ist es nicht wert. Wenn die Mitarbeiter in Quarantäne müssen, dann können beispielsweise auch nicht mehr die Hundekotmülleimer ausgeleert werden.“ Den Heusenstammern rät er, die Hausmülltonnen zu nutzen. Außerdem können alle Bürger eine kostenlose Sperrmüllabholung beantragen, empfiehlt Öztas.

VON LUKAS REUS