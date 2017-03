Stadt will Kita-Erzieher gleich bezahlen

Heusenstamm - Eine der Grundforderungen von Eltern zur Betreuung in den Kindertagesstätten will die Stadt jetzt offenbar erfüllen. Es geht um die Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher. Von Claudia Bechthold

Mit der Vorlage des Magistrats, über die das Stadtparlament aller Voraussicht nach am Mittwoch, 22. März, entscheiden wird, soll eine Ungleichbehandlung beendet werden. Vom 1. April an, so heißt es in der Vorlage, sollen alle städtischen Erzieherinnen in den selben Tarif eingruppiert werden. Das ist im Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst im Kapitel Sozial- und Erziehungsdienst die Gruppe S8b.

Bereits 2014 hatten die Stadtverordneten beschlossen, Erzieherinnen von 2015 an über Tarif zu bezahlen. Grund war der schon damals entbrannte Wettbewerb um Fachkräfte zur Kinderbetreuung auf einem fast leergefegten Markt. Nachdem Großstädte wie das benachbarte Frankfurt den mit der Entgeltgruppe 6 nicht gut bezahlten Erzieherinnen eine Hochstufung in die Gruppe 8 zugesagt hatte, hatten die Städte und Gemeinden im Umland kaum noch eine Chance, Bewerberinnen zu finden. Also zogen auch im Kreis Offenbach die meisten Kommunen mit dieser Höherstufung nach.

Nach einer Tarifüberleitung Mitte 2015 landeten alle Erzieherinnen in der Tarifgruppe S8 in der neuen Gruppe S8b. Bei Stellenausschreibungen setzte die Stadt allerdings die neue Gruppe S8a an, in die Erzieherinnen aus der früheren Gruppe S6 übergeleitet worden waren. Die finanziellen Unterschiede zwischen den beiden neuen Gruppen liegen, je nach Entwicklungsstufe, bei Differenzen zwischen 20 und rund 400 Euro.

Dies sei tariflich korrekt gewesen, heißt es in der Begründung des Magistrats-Papiers. Die Revision habe dennoch die unterschiedliche Bezahlung kritisiert. Wie berichtet, hatten sich Eltern, deren Nachwuchs das Kinderhaus Wiesenborn besucht, über mehrere Betreuungsausfälle beklagt. Neben der Forderung nach der Besetzung freier Stellen und einem höheren Personalschlüssel hatten die Eltern auch beklagt, dass neu eingestellte Erzieherinnen schlechter bezahlt werden als jene, die schon länger dort arbeiten.

Das würde sich nun ändern, wenn die Stadtverordneten der Magistratsvorlage am 22. März zustimmen. Für Lena Schmidtke, Elternbeirätin im Kinderhaus Wiesenborn, wäre das „ein guter Schritt“, über den sie sich freut. Geld allein aber mache die Arbeit in den Kindertagesstätten nicht attraktiver: „Die eigentliche Motivation für Erzieherinnen sollte sein, dass sie sich in ihrem Beruf entfalten können. Und das geht eben nicht, wenn zu wenig Personal da ist.“ Dennoch, es sei ein erster Schritt. Bürgermeister Halil Öztas wollte sich gestern nicht zu der Vorlage äußern. Das werde er tun, wenn darüber im Ausschuss beraten werde.