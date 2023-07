Zerkratzte Autos: Mehr als 80.000 Euro Schaden

Von: Niels Britsch

Heusenstamm – Eine hohen Schaden haben bislang unbekannte Randalierer an geparkten Autos in Heusenstamm hinterlassen. Nach Angaben aus dem Polizeipräsidium Südosthessen zerkratzten die Täter insgesamt 30 Fahrzeuge, die in der Straße „Am Goldberg“ abgestellt waren. Die Randalierer trieben demnach im Zeitraum zwischen Montagabend (22 Uhr) und Dienstagvormittag (9.45 Uhr) ihr Unwesen, den angerichtete Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 80.000 Euro. Weitere Geschädigte und mögliche zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 06104 6908-0 auf der Wache in Heusenstamm zu melden. (nb)