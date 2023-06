Heusenstammer Elterninitiative blickt mit gemischten Gefühlen auf die Schulkindbetreuung

Von: Joshua Bär

Neue Betreuungsplätze für rund 30 Kinder der Otto-Hahn-Schule stehen ab dem neuen Schuljahr im ehemaligen Fernmeldezeugamt zur Verfügung. Die Kinder werden dort bis 15 Uhr betreut. © bär

Die Elterninitiative in Heusenstamm sieht einige Verbesserungen bei der Schulkindbetreuung, wünscht sich aber weiterhin mehr Transparenz bei den Vergabekriterien.

Heusenstamm – Vor rund einem Jahr haben sich besorgte Eltern zusammengeschlossen, um ihrem Ärger über die städtische Schulkindbetreuung Ausdruck zu verleihen. Als Elterninitiative machten sie bei der Stadtverordnetenversammlung im Juni 2022 ihre Forderungen erstmals öffentlich. Seitdem habe sich manches verbessert, resümiert die Initiative. Die von ihnen geforderte Transparenz, vor allem bei der Platzvergabe, sei jedoch kaum geschaffen worden.

„Wir sind bei der Stadt mit unserem Anliegen auf offenen Ohren gestoßen“, sagt Viva Haarsma. So sei zum Beispiel ein Gesamtelternbeirat gegründet worden, in dem sich Eltern, Schulen und Stadt regelmäßig austauschen. „Es ist ein Bewusstsein für das Problem entstanden“, lobt Katrin Rodewald die Entwicklung.

Die neuen Betreuungsplätze, die, wie berichtet, ab August im ehemaligen Fernmeldezeugamt und am Campus entstehen, kommen bei der Elterninitiative ebenfalls gut an. Ab August werden an der Philipp-Reis-Straße 30 Kinder der Otto-Hahn-Schule betreut, ebenfalls 30 Kinder der Adalbert-Stifter-Schule finden auf dem Campus an der Jahnstraße Platz. „Wir begrüßen, dass neue Angebote geschaffen werden“, sagt Christiane Munz. Die Initiative bemängelt jedoch, dass sie nur Interimslösungen sind.

Kritik üben die Eltern auch daran, dass die geplante erneuerte Satzung zur Schulkindbetreuung bisher nicht verabschiedet wurde. In der vom Magistrat vorgelegten Beschlussfassung ist unter anderem aufgelistet, nach welchen Kriterien die Betreuungsplätze vergeben werden. Einige der darin enthaltenden Punkte hatte die Stadt zusammen mit der Elterninitiave erarbeitet, wie zum Beispiel ein Punktesystem. Aufgrund rechtlicher Bedenken hatte der Magistrat die Sitzungsvorlage noch vor der Abstimmung zurückgezogen. Den ebenfalls darin enthaltenen verlängerten Anmeldezeitraum hat die Stadt allerdings eingeführt. Galt zuvor der 1. Februar als Stichtag, können Eltern ihre Kinder nun bis zum 30. Juni des Vorjahres der Einschulung anmelden. „Da haben wir insistiert“, sagt Rodewald.

Mit der erneuerten Satzung wollte die Stadt für mehr Transparenz im Vergabeverfahren sorgen. Tim Jäger sieht sie nach der Rücknahme des Beschlussvorschlages weiterhin nicht gegeben. So teile die Stadt bei den Absagen noch immer nicht mit, warum den Eltern der gewünschte Betreuungsplatz verwehrt bleibt. Erst auf Nachfrage bekäme man die Auskunft, sagt Tim Jäger. „Wir wissen auch nicht, ob unser Kind auf der Warteliste steht, wenn wir nicht selbst nachhaken“, fügt er hinzu. Ebenso fehle es an Informationen, wie lange die Wartezeit ist und „in welchem ,Ranglistenbereich‘ wir uns befinden“. Dies sei allerdings eine wichtige Information für Eltern, meint er. „Wir wünschen uns weiter verbesserte Transparenz dazu“.

Der Magistrat wird die erneuerte Satzung indes erneut zur Diskussion stellen. In der kommenden Stadtverordnetenversammlung am 19. Juli stehe sie wieder auf der Tagesordnung, informiert Bürgermeister Steffen Ball. Ziel sei es, die rechtlichen Bedenken zu entkräften und die Satzung dann, nach weiterer Aussprache, in einer der folgenden Versammlungen zu verabschieden, damit sie vor der nächsten Vergaberunde zum Schuljahr 2025/26 in Kraft treten kann.

Ab Herbst bietet die Stadt zudem ein neues Programm in ihrem digitalen Betreuungsportal „Webkita“ an. Dort soll dann auch eine Anmeldung für die Schulkindbetreuung möglich sein. Details sollen folgen, heißt es auf der Webseite.

Die Elterninitiative will sich weiter für bessere Betreuung in der Schlossstadt einsetzen. „Wir sind froh, dass das Thema auf der Agenda steht, es muss aber präsent bleiben“, sagt Katrin Rodewald. Sie möchte Eltern ermutigen, sich der Initiative anzuschließen, auch solche, deren Kinder bisher noch nicht in die Schule gehen. „Es lohnt sich, wenn man sich engagiert, wir haben schon viel bewegt“, resümiert sie.

Rathauschef Ball hatte in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass die Kinderbetreuung in Heusenstamm in einer schwierigen Lage ist. Trotz der neuen Angebote wies er darauf hin, dass noch weitere Betreuungsplätze geschaffen werden müssten.