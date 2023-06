„Jeder weiß, was zu tun ist“: Heusenstammer Gemeinden gut auf 17. Kirchenlauf vorbereitet

Start über zwei Distanzen

+ © Wittekopf Bereit zum Start: Der bislang letzte Kirchenlauf der Heusenstammer Gemeinden fand 2019 statt. Damals nahmen 297 Läuferinnen und Läufer teil. © Wittekopf

Es wird wieder gelaufen um Heusenstamms Gotteshäuser. Nach drei Jahren Pause laden die Gemeinden am kommenden Samstag, 3. Juni, ab 15 Uhr zum 17. Kirchenlauf ein.

Heusenstamm – Es ist die 17. Auflage der Veranstaltung, die die Teilnehmer um die fünf Kirchen der Schlossstadt schickt. Gestartet wird der Rundlauf in diesem Jahr an der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) am Weiskircher Weg. Bevor die Starter allerdings mit ihrem Rennen beginnen können, gilt es, den Lauf vorzubereiten.

„Wir beginnen mit der Planung schon im Oktober des Vorjahres“, berichtet Erna Adam von der FeG. Sie gehört zum Organisationsteam des Kirchenlaufes. Zunächst meldet das Team die Veranstaltung beim Deutschen-Leichtathletik-Verband an, denn an dem Tag sollten in der Region möglichst keine anderen Läufe stattfinden. „Der Kirchenlauf findet am ersten Samstag im Juni statt und das muss natürlich mit den anderen Läufen koordiniert werden“, sagt Burkhard Helm. Er gehört ebenfalls zum Orga-Team. Neben ihm und Adam sorgen auch Ralf Schönmann, Wolfgang Jäger und René Ohlig, alle bei der katholischen Gemeinde engagiert, für einen reibungslosen Ablauf.

Im Februar heißt es dann, den Lauf auch bei der Stadt anzumelden. Die Strecke müsse schließlich ausgewiesen und markiert werden. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt ist sehr gut, dort kennt man den Ablauf seit Jahren“, meint Helm.

Seit 2004 findet der Kirchenlauf jährlich statt. Ein Jahr zuvor fragte Pfarrer Martin Weber bei Ralf Schönmann an, ob er eine Art Kirchenlauf ins Leben rufen wurde. Das erste Treffen fand im September 2003 statt – der Kirchenlauf war geboren. Zunächst führte die Strecke rund um die vier Kirchen der katholischen und evangelischen Gemeinde, St. Cäcilia, Maria Himmelskron, Mariä Opferung und Gustav-Adolf, 2006 kam das Gemeindehaus der FeG hinzu.

Die Organisation teilen sich die Mitglieder des Teams auf, denn die Aufgaben sind vielfältig. Neben der Anmeldung müssen auch Zelte, Bänke und Tische, sowie Startnummern oder eine Bühne herbeigeschafft werden. „Die Zusammenarbeit im Orga-Team läuft reibungslos, jeder weiß genau, was zu tun ist“, sagt Erna Adam. Die jahrelange Erfahrung, gerade der Initiatoren, sei dabei selbstverständlich hilfreich.

Streckenverlauf Der Kirchenlauf ist in diesem Jahr in zwei Distanzen unterteilt. Die kurze Strecke ist rund 6,9 Kilometer lang und führt die Teilnehmer von der FeG am Weiskircher Weg über die Frankfurter Straße hinter das Schloss zur St.Cäcilia. Von dort führt der Weg über die Kirch- und Schulstraße zum Bahnhof zur Gustav-Adolf-Kirche auf der Frankfurter Straße. Anschließend geht es zur Maria Himmelskron und wieder zur FeG zurück. Wer die 16,6 Kilometer laufen will, der läuft von Himmelskron entlang der Bahnschienen ins Feld nach Rembrücken, kommt an der dortigen Mariä Opferung vorbei und zurück zum Ziel am Gemeindehaus der FeG. jb

Wie in den vergangenen Jahren dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch diesmal zwischen verschiedenen Distanzen wählen. Die kurze Distanz über 6,9 Kilometer führt an den vier Kirchen im Stadtteil Heusenstamm vorbei. Auf der rund 16,6 Kilometer langen Strecke kommen die Teilnehmer auch an der Kirche Mariä Opferung in Rembrücken vorbei (siehe Infokasten). Den sonst stattfindenden Lauf über 1,9 Kilometer mussten die Organisatoren absagen, da die Patershäuser Straße derzeit gesperrt ist. Stattfinden kann allerdings der Kita-Lauf, der vor dem eigentlichen Event beginnt. Wie die Strecke für die Knirpse aussehen wird, entscheide sich erst kurz vor dem Start, sagt Helm.

Bisher haben sich 95 Männer und Frauen für den Lauf im Internet angemeldet und damit weniger als im Jahr zuvor, als insgesamt 297 Teilnehmer an den Start gingen. „Das kann auch an Corona liegen, seitdem entscheiden viele Menschen spontan, was sie unternehmen“, sagt Adam. Bange ist dem Orga-Team deswegen aber nicht. „Wir hoffen auf Kurzentschlossene, meist melden sich noch um die 100 Menschen am Tag selbst an“, rechnet Adam mit deutlich mehr Läufern am Samstag. Bis 13 Uhr können sie sich am Gemeindehaus der FeG anmelden.

Damit sie das Ziel nicht verfehlen, sind auf dem Verlauf rund 60 Streckenposten im Einsatz. Sie weisen den richtigen Weg. Auch für die Verpflegung während des Rennens ist gesorgt: „Wir nutzen rund 2000 Becher für die Rennen“, zählt Adam den Verbrauch auf. Die Becher seien kompostierbar und würden nach dem Lauf sämtlich eingesammelt, nichts bleibe liegen, versichert sie.

Für Essen und Trinken ist auch am Gemeindehaus gesorgt. Dort warten Würstchen und Brötchen darauf, verzehrt zu werden, zudem lockt das dortige Café mit Kaffee und Kuchen.