Heusenstammer Gin-Hersteller Patrick Voelkel veranstaltet Klappradtreffen

Von: Joshua Bär

Klappradliebhaber hat Patrick Voelkel (gelbes Rad) nach Heusenstamm geladen. Seinem Ruf ist auch Carolin Bleimeister (vorne, blaues Klapprad) gefolgt, die als erster Mensch mit einem Klapprad über die Alpen gefahren ist. © bär

Mehr als zwei Dutzend der nostalgischen Räder stehen ordentlich nebeneinander aufgestellt gegenüber des Ladens Original Gin von Patrick Voelkel. Der Inhaber hat zu einem Klappradtreffen an die Hohebergstraße geladen – und der Zuspruch ist groß.

Heusenstamm – Rund 30 Liebhaber der alten Drahtesel sind Voelkels Aufruf gefolgt. Sogar eine Weltrekordlerin ist in die Schlossstadt gekommen. Voelkels Leidenschaft für Räder ist bereits in seiner Jugend entstanden. Damals ist der Heusenstammer Gin-Hersteller auf BMX-Bikes unterwegs, belegt bei der Europameisterschaft 1994 im englischen Birmingham den achten Platz. Seine Liebe zu Klapprädern entdeckt Voelkel, als er über Kontakte in der BMX-Szene die kleinen Drahtesel kennenlernt. Sofort ist er Feuer und Flamme, erinnert er sich: „Ich habe dann mit meiner Frau nach einem Klapprad aus den 50er Jahren gesucht.“

Voelkels Wahl fällt auf zwei knallgelbe „Klappis“, wie die kleinen Räder von den Sammlern genannt werden, des französischen Herstellers Peugeot. Eines für sich und eines für seine Frau. Ein herkömmliches Fahrrad kommt für Voelkel seitdem nicht mehr in Frage. „Klapprad fahren ist ein Lebensgefühl, aber es ist auch ein großes Stück Nostalgie“, erläutert er seine Liebe zu den speziellen Rädern.

Dass mit den „Klappis“ auch großer Sport möglich ist, zeigt Carolin Bleisteiner. Die Mannheimerin ist mit einer Gruppe aus Rodgau zu Voelkels Treffen gekommen. Und Bleisteiner ist ein besonderer Gast, denn sie ist der erste Mensch, der die 312 Kilometer lange Heckmaier-Route mit einem Klapprad überquerte. Der Weg, eigentlich für Mountainbikes gedacht, führt Bleisteiner im September 2021 vom bayrischen Oberstdorf über die Alpen bis ins italienische Pregasina am Gardasee. „Die Idee kam mir, als ich mich 2017 in Oberstdorf für einen anderen Wettkampf vorbereitet habe“, berichtet sie. Dort habe ihr ein Freund von der Route erzählt und da habe sie entschieden, den Weg mit ihrem Klapprad zu fahren.

Vier Jahre sucht sie nach einem Begleiter – ohne Erfolg. Also überwindet sie die mehr als 300 Kilometer allein und im ersten Gang – denn weitere hat ihr Fischer-Klapprad aus den 60ern nicht. „Du musst schon etwas verrückt sein, um so was zu machen“, meint Bleisteiner und lacht. Den Weg legt die Mannheimerin allerdings nicht nur im Sattel zurück. Manche Stellen sind so schmal, dass sie diese nur zu Fuß überwinden kann. „Dafür musste ich mein Rad schultern.“ Mit rund 16 Kilo Gewicht ist das keine leichte Aufgabe. Die Weltrekordlerin hat sich dafür extra eine Tragestange gebaut.

Trotz guter Vorbereitung – auf jedem Meter ist äußerste Vorsicht geboten. „Die größte Gefahr war, abzustürzen“, erinnert sich Bleisteiner. Nach einer körperlich anstrengenden Reise kommt sie – bis auf ein paar Schrammen – unbeschadet in Italien an.

Von Bleisteiners Geschichte beeindruckt ist auch Markus Schmitt. Der Heusenstammer war schon bei der Premiere des Treffens im vergangenen November dabei. „Klapprad fahren bedeutet für mich ein bisschen Freiheit, einfach loslassen, den Stress vergessen.“ Er selbst fährt ein restauriertes Klapprad der Marke Zenit aus der DDR. Das Klapprad habe er durch seine Eltern kennengelernt, sagt Schmitt. Es sei aber nicht bloß ein simples Verkehrsmittel. „Es ist ein Oldtimer, ein Magnet, wenn die Menschen dich damit fahren sehen, dann schauen sie dich an und lächeln.“

Ein Hingucker sind die Exemplare allemal. Einige Besitzer haben ihren „Klappis“ einen besonderen Look verpasst und LED-Lichterketten zwischen den Speichen befestigt. Als die Sonne langsam untergeht, schalten sie die Lämpchen an und lassen ihre Räder in bunten Farben erstrahlen – ein außergewöhnlicher Anblick. Den dürfen an diesem Abend auch noch andere Schlossstädter genießen, denn zum Ende des Treffens radelt die Gruppe noch durch Heusenstamm.