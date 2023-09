Heusenstammer Hundebesitzer sprechen sich für eine Freilauffläche in der Stadt aus

Von: Joshua Bär

Teilen

Mit seinem Australian Cattle Ginger dreht Bernd Rupp seine Runde durch Heusenstamm. Er spricht sich für eine Hundewiese in der Schlossstadt aus. © bär

Eine Freilauffläche für ihre Vierbeiner wünschen sich viele Hundehalter in Heusenstamm. Die SPD hat erneut einen Antrag gestellt, um eine Hundewiese zu ermöglichen.

Heusenstamm – Einen Platz für Hunde, auf dem sie unbeschwert rennen, spielen und sich beschnuppern können – ohne Leine. Den möchte die Heusenstammer SPD-Fraktion in der Schlossstadt schaffen. Die Sozialdemokraten plädieren für eine Hundewiese oder einen Hundepark, in dem die Vierbeiner „ihren natürlichen Drang nach Bewegung“ ausleben können. Ihnen schwebt eine eingezäunte Wiese- oder Waldfläche vor. Dies würde auch Wildtiere in der Brut und Setzzeit schützen, argumentiert der Fraktionsvorsitzende Rolf Lang. Unsere Redaktion hat bei Herrchen und Frauchen nachgefragt, was sie von dieser Idee halten – mit einem eindeutigen Ergebnis.

Bernd Rupp geht mit Ginger eine Mittagsrunde an der Frankfurter Straße. Der Heusenstammer und der Australian Cattle spazieren meistens durch den Wald an der Bieber entlang oder durch die Stadt bis zum Bahnhof. Eine Auslauffläche in der Stadt befürwortet der Hundebesitzer: „Ich finde eine Hundewiese nicht schlecht, dort könnten sie frei laufen.“ Ginger muss in der Stadt nämlich immer an die Leine, berichtet Rupp. Das sei sicherer. Eine Hundewiese würde Rupp regelmäßig nutzen, versichert er. Ein passender Ort für die Auslauffläche falle ihm jedoch nicht ein.

Heusenstammer Hundebesitzer denkt an Freilauffläche am Campus

Christian Junk könnte sie sich an der Jahnstraße vorstellen. Dort gehen er und sein Rehpinscher Rocky fast täglich Gassi. „Hundewiesen gibt es ohnehin viel zu wenig“, meint er. Junk, der am Campus arbeitet und dort in der Mittagspause mit Rocky Gassi geht, besucht mit seinem Vierbeiner ein Freilaufgehege im Frankfurter Grüneburgpark, dort habe Rocky viel Platz zum Spielen. Auch Junk würde eine Hundewiese in Heusenstamm auf jeden Fall nutzen „Vielleicht könnte sie ja auf einer der Grünflächen am Campusgelände entstehen“, schlägt er vor. So könnten die ansässigen Firmen der Gemeinschaft etwas zurückgeben.

Für den Vorschlag der SPD spricht sich auch Marina Miletich aus. Sie spaziert mit ihrer Französischen Bulldogge Noa durch den Schlosspark. „Dort könnten sich Hunde treffen und sich so sozialisieren“, wirbt sie für eine Freilauffläche. Denn Hunde bräuchten viel Platz, dies sei auf einer Hundewiese gegeben, meint die Heusenstammerin.

Hundewiese in Heusenstamm: In der Vergangenheit keine geeigneten Flächen

Sonja Stippler kann sich eine Hundewiese ebenso gut in Heusenstamm vorstellen. Allerdings nur, wenn die Halter auch auf ihre Hunde aufpassen, sagt die Besitzerin des Elos Toni. Ihren Hund lässt sie aber auch in der Stadt ab und an frei laufen. „Ich nehme ihn nur an Orten wie hier im Schlosspark an die Leine, weil so viele Radfahrer unterwegs sind.“

Die Diskussion um eine Freilauffläche für Vierbeiner beschäftigt die Stadt schon seit Jahren. Bereits 2009 nahmen die Stadtverordneten einen von der SPD gestellten Antrag an (wir berichteten). Das Vorhaben scheiterte letztlich an fehlenden Flächen, wie der damalige Bürgermeister und heutige Stadtverordnetenvorsteher Peter Jakoby mitteilt. Entweder gehörten sie der Kirche, waren in Privatbesitz oder anderweitig besetzt. Jakoby bezweifelt, dass sich inzwischen geeignete Flächen für eine Hundewiese finden lassen.