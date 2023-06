Heusenstammer sprechen sich weniger Autos auf der Frankfurter Straße aus

Von: Joshua Bär

Teilen

Die Frankfurter Straße in Heusenstamm soll neu gestaltet werden. © Bär, Joshua

Der Magistrat möchte die Frankfurter Straße lebenswerter machen. Bei einem digitalen Treffen haben die Bürger ihre Ideen vorgebracht.

Heusenstamm – Sie gilt als Lebensader der Schlossstadt: die Frankfurter Straße. Der Magistrat möchte die Einkaufsmeile im Rahmen des Förderprogramms „Zukunft Innenstadt“ zwischen dem Feuerwehr-Kreisel und der Gustav-Adolf-Kirche attraktiver gestalten und ruft die ansässigen Händler sowie die Bürger auf, sich an einer geplanten Umgestaltung zu beteiligen. Bei einem digitalen Stammtisch machten die Teilnehmer konkrete Vorschläge.

Es ist die zweite Veranstaltung im Rahmen der Neugestaltung der Frankfurter Straße. Bereits Ende Mai diskutierten rund 100 Heusenstammer, wie berichtet, bei einem Feierabendmarkt am Kirchplatz St. Cäcilia ihre Ideen. Der Zuspruch zum digitalen Stammtisch ist deutlich geringer. Ein gutes Dutzend Menschen haben sich zu dem Treffen angemeldet. Trotz der geringen Teilnehmerzahl – diskutiert wird auch an diesem Abend rege. Drei Themen hat das Team der „ProjektStadt“, zuständig für die Stadtentwicklung bei der Nassauischen Heimstätte, mitgebracht: Verkehr, Einzelhandel und Gastronomie sowie die Aufenthaltsqualität. „Ihre Ideen sollen dabei helfen, den Aufenthalt auf der Frankfurter Straße zu verbessern“, erläutert Stadtplanerin Piera Welker.

Heusenstamm: Drogerie und mehr Bänke gewünscht

Claudius Kuhnert wirbt für ein vielfältiges Angebot an Gastronomie. Er wohnt in der Nähe und nutze die Straße beinahe täglich. Mit dem Angebot ist er an sich zufrieden, ihm fehle jedoch eine Drogerie. Wünschenswert seien ebenso mehr Bäume und Sitzgelegenheiten. „Es ist dort nicht gemütlich und nicht schön, die Straße lädt kaum zum Verweilen ein.“ Er finde einige Stellen zudem sehr unhygienisch.

Dem Eindruck stimmt auch Friederike Mühleck zu: „Mir fehlen Mülleimer.“ Sie wohne zwar nicht in Heusenstamm, habe aber Verwandtschaft dort, die sie regelmäßig besucht. Mühleck wünscht sich ebenfalls mehr Gastronomie, am liebsten mit Tischen und Stühlen im Außenbereich. „Zum Beispiel ein Eiscafé.“ Vanessa Klyn schlägt vor, Bänke aufzustellen, auf denen man verweilen kann. Ihr schwebt zudem ein Lesecafé als Treffpunkt vor. Denn die Frankfurter – da sind sich die Teilnehmer einig – werde auch in Zukunft ein Ort sein, an dem sich Menschen begegnen.

Heusenstammer schlagen geringeres Tempo vor

Daher müsse auch der Autoverkehr auf der Einkaufsmeile reduziert werden. Klyn spricht sich für eine Fußgängerzone ohne Autos sowie Veranstaltungen am Wochenende aus. Auch Kuhnert beklagt, dass die Frankfurter Straße zu sehr nach den Bedürfnissen der Autofahrer ausgerichtet wäre. „Es herrscht zu viel Verkehr.“ Er plädiert dafür, die Höchstgeschwindigkeit von derzeit 30 Stundenkilometer auf 20 zu reduzieren. „An Tempo 30 halten sich sowieso viele nicht“, meint er. Mühleck schlägt vor, mehr Parkplätze für ältere Menschen direkt an den Geschäften auszuweisen. Sie hält die Straße bisher zu wenig auf die Bedürfnisse der älteren Mitbürger ausgerichtet. Dem widerspricht Kuhnert vehement. „Meiner Meinung nach gibt es dort zu wenig Angebote für Familien und Kinder.“ Mit mehr Grün- oder Freizeitflächen könnte die Stadt auch jüngere Menschen in die Geschäfte locken, ist er sich sicher.

Eine Erkundungstour über die Frankfurter Straße, bei der weitere Ideen diskutiert werden, findet am Samstag, 17. Juni, statt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf den Friedhofsparkplatz an der Frankfurter Straße.