Rückkehr ins Rathaus: Heusenstamms neuer Hauptamtsleiter ist kein Unbekannter

Von: Joshua Bär

Zurück in der alten Heimat: Markus Tremmel arbeitete bis 2017 schon einmal im Rathaus, unter anderem als Leiter des Sport- und Kulturamts. Nun widmet er sich als neuer Hauptamtsleiter den politischen Aufgaben in Heusenstamm. © bär

Nach fünf Jahren Abstinenz kehrt Markus Tremmel als neuer Hauptamtsleiter in die Schlossstadt zurück. Dort hat er bereits zuvor Spuren hinterlassen.

Heusenstamm – Markus Tremmel ist mittendrin im politischen Herzen Heusenstamms: Sein Büro liegt direkt neben dem von Bürgermeister Steffen Ball. Und das aus gutem Grund: Seit dem 1. September ist Tremmel neuer Hauptamtsleiter der Schlossstadt. Und somit die rechte Hand des Stadtoberhauptes. Neu ist die Arbeit im Rathaus für den 45-Jährigen aber nicht, vielmehr kehrt Tremmel zurück zu seinen beruflichen Wurzeln.

Hinter Tremmels Schreibtisch hängt ein Gemälde des Heusenstammer Künstlervereins. Auf einem Schrank an der Wand steht ein gemaltes Bild von St. Cäcilia, darüber hängt ein Gruppenfoto seiner engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden“, sagt er. Etwa eineinhalb Monaten ist Tremmel nun Chef der Fachbereiche Soziales, Personal, Sport- und Kultur sowie IT. „Ich bin hauptsächlich für die Gremienarbeit zuständig, bereite Sitzungen vor, versende Einladungen oder sorge dafür, dass Anträge und Anfragen an den richtigen Stellen landen“, beschreibt der 45-Jährige sein Jobprofil.

Die Arbeit in den Fachbereichen überlässt Tremmel – der in Seligenstadt zuhause ist – zumeist seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, er steuere die Prozesse, sagt der Hauptamtsleiter und fügt hinzu: „Momentan führe ich viele Gespräche mit dem Bürgermeister, ich bin ja noch nicht so lange da, wir lernen unsere Arbeitsabläufe noch kennen.“

Dabei sind ihm die Aufgaben im Rathaus wohl vertraut: Rund 20 Jahre verbrachte Tremmel ab 1997 in den Gängen des Gebäudes Im Herrngarten, ließ sich dort drei Jahre zum Inspektoranwärter ausbilden. Danach arbeitete er im Sport- und Kulturamt, war dort unter anderem für städtische Veranstaltungen und die Betreuung der Vereine zuständig. 2017 verließ Tremmel – inzwischen Leiter der Behörde – die Schlossstadt und orientierte sich neu. „Ich brauchte einfach einen Perspektivwechsel“, erinnert er sich.

Und so verschlug es ihn in das beschauliche baden-württembergische Freudenberg am Main, rund 70 Kilometer südöstlich von Heusenstamm gelegen. Fünfeinhalb Jahre war Tremmel dort Kämmerer und Hauptamtsleiter, sammelte Erfahrungen, die er nun nutzen kann. „Freudenberg hat nur rund 3900 Einwohner, das ist etwas ganz anderes als in Heusenstamm“. Den Kontakt ins Rathaus der Schlossstadt pflegte der 45-Jährige aber auch aus der Ferne. Als er erfuhr, dass die Stelle des Hauptamtsleiters neu besetzt werden muss, entschloss er sich, in die alte Heimat zurückzukehren. Tremmel: „Mir liegt Heusenstamm schon immer am Herzen.“ Und auch die Mitarbeiter im Rathaus haben sich über das Wiedersehen mit ihrem alten Kollegen gefreut, berichtet er: „Es war, als ob ich nie weggewesen wäre.“

Als Hauptamtsleiter ist Tremmel aber nicht nur für einen reibungslosen Ablauf seiner Fachbereiche und der Gremienarbeit zuständig, der 45-Jährige ist auch dafür verantwortlich , dass die Verwaltung bestmöglich aufgestellt ist. Ein Kriterium: die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse. „Ich habe ja nicht umsonst auch die Hoheit über die IT“, meint Tremmel und schmunzelt. Für ihn sei aber auch wichtig, dass das Personal zufrieden ist und die Abläufe funktionieren.

Bereut hat Tremmel seine Rückkehr bisher nicht. Im Gegenteil: „Der Job ist genau so, wie ich ihn mir vorgestellt habe.“ (Von Joshua Bär)