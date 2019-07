Operngala zum Abschluss des Kultursommers begeistert das Publikum

Stehende Ovationen und langer Beifall sind der Lohn, den die rund 650 Zuschauer den vielen Akteuren auf der Bühne im Innenhof des Heusenstammer Schlosses spenden.

Heusenstamm – Es ist die elfte Operngala, die traditionell zum Abschluss des Kultursommers stattfindet. Und es ist wieder eine Aufführung mit vielen musikalischen Höhepunkten.

„Romantische Operngala“, lautet der Titel des Abends, den die „Opera Classica“ in Zusammenarbeit mit der Stadt präsentiert. Besonders Freunde der italienischen Oper kommen auf ihre Kosten, denn insgesamt drei Tenöre und drei Sopranistinnen singen berühmte Arien aus Werken von Guiseppe Verdi, Giacomo Puccini und Vincenzo Bellini.

Moderatorin des Abends ist Claudia Grundmann. Die Schweizer Sopranistin führt die Zuschauer fachkundig durch das Programm. Besonders die Anekdoten, die sie von den jeweiligen Komponisten zu erzählen weiß, bringen das Publikum zum Staunen, aber auch oft zum Schmunzeln.

Die „Opera Classica“ ist eine europaweite Vereinigung, die für außergewöhnliche musikalische Aufführungen bekannt ist. Gerade jungen Künstlern bietet sich die Möglichkeit, praktische Erfahrungen auf großen Bühnen zu sammeln. Diesmal stehen die Rhein-Main Philharmoniker mit dem Chor der „University of Nothern Colorado“ auf der Bühne. Und wie in den vergangenen Jahren wird das Orchester vom Heusenstammer Dirigenten Professor Hans-Friedrich Härle geleitet.

Zum Auftakt singt die Sopranistin Elena Lyamkina die Arie der Norma aus der tragischen Oper „Norma“ von Bellini. Drei Tenöre geben sich anschließend die Ehre: Antonio Iranzo singt die Arie des Macduff aus Guiseppe Verdis Oper „Macbeth.“ Claudio Fernandez präsentiert die berühmte „Arie des Mario Caravadossi“ aus Tosca von Giacomo Puccini. Ebenfalls aus Tosca stammt das Stück „E lucevan le stelle“, das heute von Massimo Sirigu gesungen wird. Mit William Wilson steht einer der wenigen Bariton-Sänger auf der Bühne.

International bekannt ist die in Heusenstamm aufgewachsene Mezzosopranistin Lisa Wedekind. Eine der bekanntesten Arien, die heute von Wedekind gesungen wird, ist die der „Azucena“ aus „Der Troubadour“ von Guiseppe Verdi.

Einen ungewollten, aber sehr amüsanten Höhepunkt bietet das musikalische und flugtechnische Schauspiel, das die Rauchschwalben im Innenhof des Schlosses veranstalten. Eindrücklich zeigen sie, dass ihnen die musikalische Auswahl besonders gut gefällt, denn immer, wenn die Solisten ihre Arien präsentieren, fliegen die flinken Vögel in kurzer Distanz über das Publikum hinweg, drehen kurz vor der Bühne ab und zwitschern dabei lauthals. Heusenstamm darf somit zu Recht behaupten, dass es über eine musikalisch fachkundige Fauna verfügt.

Als absoluten Höhepunkt des Abends begrüßt Moderatorin Claudia Grundmann die ebenfalls mit Heusenstamm verbundene Violinistin Laura Ochmann. Das erst 16-jährige Talent gehört inzwischen zu den weltbesten Streicherinnen. Gerade erst hat sie ihre Tournee durch die Schweiz beendet. In der Schlossstadt spielt den 3. Satz aus dem Violinkonzert „D-Dur op. 35“ von Pjotr Illjitsch Tschaikowsky. „Eigentlich gilt dieses Stück als unspielbar“, sagt Grundmann zur Einleitung. „Doch mit Laura Ochmann steht eine einzigartige Künstlerin auf der Bühne, die schon sehr ausgereift ist.“ Das, was Ochmann dann zeigt, ist wirklich außergewöhnlich, technisch höchst beeindruckend und versetzt die Zuschauer in Staunen. 1875 noch lehnte der weltberühmte ungarische Violinist die Uraufführung des Stücks als technisch zu anspruchsvoll ab, Laura Ochmann spielt es mit einer beeindruckenden Sicherheit.

Als weiteren Ohrenschmaus präsentiert der Chor der „University of Colorado“ den „Gefangenenchor“ aus Nabucco von Guiseppe Verdi. Zum Abschluss stehen die Akteure gemeinsam auf der Bühne und singen unter anderem „O sole mio“, das von Eduardo di Capua komponiert wurde. Ein hochklassiger Abend findet seinen würdigen Abschluss.

Von Burghard Wittekopf