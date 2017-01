Hopfenfestival bei den TSV-Fußballern

Wiesen mit Bergblumen

Heusenstamm - Sie heißen Maxlrainer, Braubursch’n, Gutmann und Josef – „Oh, du mein Josef“, exakt – und sie waren die Stars am Spielfeldrand. Zum zweiten Mal hatten Jens Krostewitz und sein Team zum TSV-Hopfenfestival ins Fußballer-Vereinsheim gerufen.

„Die erste Ausgabe im Sommer war ein großer Erfolg, jetzt wollten wir’s mal im Winter ausprobieren“, erläutert der Jugendleiter die Idee hinter der Flaschenparade. Um es vorwegzunehmen –nein, es musste niemand heimgetragen werden. Aber ein paar Geschmäcker verglichen die Kenner schon, sie testeten etwa Helles, Bock- und dunkles Festbier. Am beliebtesten war das Maxlrainer von der Schlossbrauerei – vielleicht auch, weil es ganz oben auf der Bierkarte stand. „Durch die Mischung edler heller und dunkler Malze erhält das Maxlrainer Märzen seinen unverwechselbar runden Geschmack und sein leuchtend bernsteinfarbenes Aussehen“, ist da zu lesen. „Beständiges Mousseux unter festem Schaum, frisch im Geruch mit Aromanoten, die an Bergblumenwiesen erinnern, frisch und spritzig im Trunk, kräftiger, leicht süßer Malzkörper, runder und voller Abgang.“

Das hätten vielleicht nicht alle Besucher des Vereinsheims so formuliert. Unter ihnen befanden sich viele Fremde, die allein der Spezialitäten wegen gekommen waren. Ein Pärchen aus Frankfurt zum Beispiel, das Maxlrainer im Internet gelesen hatte, den Ort, an dem es sich in diesem Jahr das Ja-Wort gegeben hatte. Nummer zwei war laut Wirt Krostewitz das Wintermärchen aus der Gräflichen Brauerei Arco-Valley. „Das ist süffiger und milder, weil es stärker angemalzt wird“, erklärt Papa und Sänger-Chef Bernd Krostewitz. „Die angenehme Rezenz dieses Bieres vermittelt eine belebende Frische und betont den Geschmack der ausgewählten Rohstoffe“, schrieben die Produzenten. Und wie findet man die? „Durch Freunde“, antwortet der Initiator.

Ein Freund in Dreieich-Sprendlingen vertreibt die typischen Getränke aus Oberbayern und Schwaben und beriet die Kicker aus der Schlossstadt bei der Auswahl der Sorten. Zur Auswahl standen sieben Biere mit einem Alkoholgehalt zwischen 4,8 und 7,2 Prozent. Das stärkste war das Gutmann Weizenbock, in offenen Bottichen und besonders lang in Flaschen mit viel frischer Hefe gegärt. Viele Sportfreunde genossen es im Freien an Stehbiertischen, in deren Fuß Holzscheite glühten. Apropos: Wer dem Bier so gar nicht zugetan ist, der konnte sich unter den Lichterketten auch an Glühwein und Kinderpunsch wärmen. Und an Würstchen vom Grill. (M.)