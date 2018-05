Hütte in Flammen

Brand in der Nacht zum Pfingstsonntag

+ © Privat Lichterloh brannte eine Hütte in einem Garten am Zeisigweg beim Eintreffen der Feuerwehr. Die Flammen hatten die Brandschützer in der Nacht zum Sonntag nach zehn Minuten gelöscht. © Privat

Heusenstamm - Eine Hütte in einem Garten am Zeisigweg im Stadtteil Bastenwald ist in der Nacht zum Pfingstsonntag ein Raub der Flammen geworden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers ist unklar.