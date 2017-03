Hund einfach mitgenommen: Prozess gegen dreifache Mutter

Heusenstamm - Bereits zum zweiten Mal geht es am Offenbacher Amtsgericht um eine verworrene Geschichte um viel Alkohol und einen vermeintlich verschwundenen Hund. Von Stefan Mangold

Ein Prozess kann kaum kürzer dauern als jener, den Richter Manfred Beck jetzt vor dem Schöffengericht in Offenbach beendete, bevor es losging. Die Angeklagte nimmt Platz, das Gericht ihre Personalien auf: 36 Jahre, ledig, drei Kinder. Zwei Minuten später bittet Beck die Zeugen rein, um mitzuteilen, das Verfahren sei eingestellt. Alle dürften wieder heim. Es ist für den Hauptzeugen wohl auch besser so. Morgens um 9.45 Uhr hinterlässt der Heusenstammer nicht mal einen halbnüchternen Eindruck. Eine Vernehmung hätte sich noch schwieriger gestaltet als im vergangenen Mai, als es um die selbe Sache ging. Für die Wahrheitsfindung hatte sich sein Zustand als hinderlich erwiesen. Damals sollte auf der Anklagebank ein Paar erscheinen, dem die Oberstaatsanwältin vorwarf, es hätte den Heusenstammer in dessen Wohnung k.o. geschlagen, um dessen Hund mitzunehmen. Nur der einschlägig vorbestrafte männliche Teil des Paares war damals erschienen. Die Frau hielt sich gerade in der Psychiatrie auf. So wurde der Prozess nur gegen ihren Partner geführt.

Der mutmaßlich geschädigte Zeuge hatte geschildert, wie er die beiden im Januar 2014, im Regen Wodka trinkend, vor seinem Wohnhaus antraf und in seine Kellerwohnung einlud. Bis dahin schilderte der Angeklagte im Prozess vor einem dreiviertel Jahr den Sachverhalt ähnlich. Dann schieden sich die Geister. Der Zeuge erzählte, die Frau habe sich intensiv um den Hund gekümmert, ihn gestreichelt und gesagt, am liebsten nähme sie ihn mit. Als er aus der Küche gekommen sei, habe ihm der männliche Gast „eine in die Fresse gehauen“. Daraufhin sei er umgefallen und das Paar verschwunden. Dass sie den Hund mitgenommen hatten, habe er erst später bemerkt. Der Angeklagte sagte hingegen aus, „im totalen Suff“ habe der Gastgeber den Hund getreten, als er ihm vermeintlich im Weg lag. Letztlich ließ sich aus den auseinandergehenden Aussagen kein Wahrheitsgehalt herausfiltern.

Der Zeuge hatte damals wohl einen Alkoholgehalt im Blut, den nur trainierte Trinker überleben. Am nächsten Morgen, während er bei der Polizei den vermeintlichen Raub des Hundes anzeigte, wurde bei ihm nach mehreren Stunden Schlaf ein Blutalkoholwert von 2,08 Promille gemessen. Der Gutachter hatte für den Abend vorher auf 5,28 Promille geschätzt, was sich mit dem Protokoll des Zeugen deckte, das die Polizei aufgenommen hatte. Darin war von fünf Litern Bier, 0,4 Litern Kräuterschnaps und einer unklaren Menge Wodka die Rede. Der Angeklagte erzählte damals auch von Neonazimusik, die der Zeuge irgendwann aufgelegt habe. Ihm als Russen und seiner Freundin als Polin hätte das Liedgut missfallen. Im Streit über das Thema hätten sie die Wohnung verlassen, der Hund sei ihnen gefolgt. Eine Woche später gab die Frau das Tier bei der Polizei ab.

Richter Manfred Beck hatte den Angeklagten im erstenProzess freigesprochen, weil die von Gedächtnisverlust geprägten Aussagen des Zeugen als Schuldnachweis nicht taugten. Die Oberstaatsanwältin hatte gegen das Urteil beim Landgericht in Darmstadt Berufung eingelegt. Dort war der massiv vom Alkoholmissbrauch gezeichnete Zeuge erst gar nicht erschienen. Das Landgericht bestätigte das Offenbacher Urteil. Das Ergebnis lag dort aber noch nicht vor. Bei einem rechtskräftigen Freispruch für den Mann macht ein Prozess gegen die Frau deshalb keinen Sinn mehr. Richter Beck weist sie darauf hin, dass wegen der späten Abgabe des Hundes dennoch ein Verfahren auf sie zukommen könnte: „Dann aber wegen Fundunterschlagung.“

