Nachfrage sinkt: Kreis Offenbach schließt Impfzentrum am Campus Heusenstamm

Von: Joshua Bär

Teilen

Das Impfzentrum am Campus Heusenstamm hat am vergangenen Freitag seine letzte Coronaimpfung verteilt. Ab sofort übernehmen die Hausärzte.

Heusenstamm – Nach rund 55 Wochen hat das Impfzentrum des Kreises Offenbach am Campus Heusenstamm (Jahnstraße 54) seinen Betrieb am vergangenen Freitag eingestellt. Das teilt der Kreis mit. Demnach sei der Bedarf an Corona-Impfungen seit der Wiedereröffnung des Zentrums am 6. November 2021 spürbar zurückgegangen.

Insgesamt wurden in den vergangenen zwölf Monaten 67 .828 Impfungen mit einem Vakzin verabreicht. Laut Angaben des Kreises verteilen sich die Impfungen auf 8913 Erst-, 6642 Zweit-, 43 .567 Booster-, 7149 zweite Booster-, 813 dritte Booster- sowie 744 Einmalimpfungen.

Nachfrage nach Corona-Impfung im Impfzentrum ging im Kreis Offenbach stetig zurück

Wie sehr die Nachfrage der Menschen im Kreis Offenbach nach einer Coronaimpfung nachließ, zeigen die Zahlen. Laut Mitteilung kamen zum Jahreswechsel 2021/22 rund 1 000 Menschen pro Tag an das Campus-Gelände, um sich gegen das Virus zu immunisieren. „Seit dem Frühjahr ging der Bedarf stetig zurück. Zuletzt waren es nur noch 100 bis 150 Impfungen pro Woche“, heißt es aus dem Kreishaus in Dietzenbach.

Keine Corona-Vakzine mehr: Das Impfzentrum am Campus Heusenstamm hat geschlossen. © bär

Landrat Oliver Quilling blickt auf die vergangenen Monate zurück: „Wir haben uns immer am Bedarf orientiert. Als das erste Impfzentrum auf dem Campus Heusenstamm geschlossen wurde, haben wir im Oktober 2021 ein kleines Impfzentrum im Rathaus-Center in Dietzenbach eingerichtet. Dieses stieß an seine Grenzen und wir haben mit dem erneuten Impfzentrum in Heusenstamm, dieses Mal im Campus-Gebäude, eine größere Lösung geschaffen.“

Hausärzte übernehmen 2023 Corona-Impfungen im Kreis Offenbach

Dabei habe der Kreis die täglichen Impfzahlen im Blick behalten und die Ressourcen an den jeweiligen Bedarf angepasst. „So wurde beispielsweise von einer Sieben-Tage-Woche schrittweise auf eine Fünf-Tage-Woche umgestellt und auch die täglichen Öffnungszeiten wurden reduziert“, berichtet der Landrat. Die Coronaimpfungen werden mit Beginn des Jahres 2023 nun in den Hausarztpraxen in den jeweiligen Kommunen übernommen. Die aktuelle Nachfrage „kann nun von den Hausarztpraxen wieder gedeckt werden“, ist der Landrat zuversichtlich, dass auch ohne Impfzentrum der Corona-Schutz weiterhin aufrechterhalten werden kann.

Das erste Corona-Impfcenter in Heusenstamm hatte der Kreis Offenbach am 9. Februar 2021 eröffnet. Damals konnten sich die Bürger der Kreiskommunen noch auf dem großen Parkplatz am Campusgelände gegen das Coronavirus immunisieren lassen. (jb)