Kläranlage in Heusenstamm: Investitionen erforderlich

Von: Joshua Bär

Der Herr der Becken: Kläranlagen-Leiter Tobias Mathieu hat die Hoheit über Heusenstamms Abwasser. © bär

Die Mechanik im Belebungsbecken sowie die Schlammentwässerung der Heusenstammer Kläranlage sind veraltet und müssen zeitnah ersetzt werden.

Heusenstamm – Sie gehört nicht unbedingt zu den schönsten Orten der Schlossstadt, ist aber einer der wichtigsten: die Kläranlage. Rund eine Millionen Kubikliter Abwasser aus Heusenstamm und Rembrücken fließen pro Jahr durch ihre Rohre und Becken, bevor es gereinigt in die nahegelegenen Bieber geleitet wird. Bisher fristete das Klärwerk auch politisch eher ein Schattendasein. Das will Leiter Tobias Mathieu nun ändern, denn in die Anlage benötige schleunigst Investitionen.

„Die Kläranlage ist von der Stadt in der Vergangenheit eher stiefmütterlich behandelt worden“, klagt Mathieu, während er sich gegen das Geländer eines der fünf Belebungsbecken lehnt. Unter ihm steigen Blasen an die bräunlich schimmernde Wasseroberfläche. Darunter arbeiten Bakterien, die dem Becken seinen Namen geben, mithilfe von Sauerstoff daran, das Abwasser von Stickstoffverbindungen zu befreien. Das Becken, Teil der sogenannten biologischen Reinigung, ist eines von Mathieus Sorgenkindern. Zu lange sei die Mechanik nicht erneuert worden.

Eigentlich müssten die etwa einen Meter langen Lanzen, die den Sauerstoff vom Grund im Becken verteilen, alle zehn Jahre getauscht werden. Bei einem der beiden Becken sei dies jedoch zuletzt beim Umbau der Anlage 1993 geschehen. „Wir wissen nicht genau, wie lange sie noch halten“, sagt Mathieu. Neue Lanzen sind daher dringend notwendig. Ebenso müsste das Gebläse ausgetauscht werden – auch aus energetischen Gründen. Mit neuen Bauteilen, sowie der bereits eingeführten Umstellung der Sauerstoffzufuhr auf den nötigen Bedarf – zuvor lief das System im Dauerbetrieb – könne die Anlage rund 25 Prozent an Energie einsparen, rechnet der Leiter vor. Aktuell verbraucht das Werk etwa 1,2 Millionen Kilowatt Strom im Jahr.

Kontrollieren, ob auch alles ordnungsgemäß läuft, gehört auch zu den Aufgaben von Tobias Mathieu. Als Leiter muss er die gesamte Anlage überblicken. © Bär, Joshua

Die Verwaltung investiere zu wenig in die Erhaltung der Anlage, kritisiert Mathieu, sieht die Verantwortung dafür aber auch bei seinen Vorgängern. Sie hätten sich nicht ausreichend für Sanierungen eingesetzt. So sei seit 2016 lediglich der „Sandfäng“, der den Sand sowie groben Schmutz aus dem Abwasser entfernt sowie einige Metallschnecken, die das Abwasser nach oben transportieren erneuert worden. Weitere Sanierungen seien aber nötig, meint Mathieu. Das gilt auch für die Schlammentwässerung – ein weiteres Großprojekt auf dem Areal an der verlängerten Schlossstraße.

Im ersten Stock eines Nebengebäudes trennt eine Zentrifuge Wasser und Schlamm. „Sie ist jetzt fast 30 Jahre alt“, berichtet Mathieu. Auch hier müsse die Verwaltung in ein neueres Modell investieren. Der Leiter möchte zudem neue, größere Container für den entwässerten Schlamm anschaffen, die voll automatisiert befüllt werden. Aktuell schieben noch Mitarbeiter die Behälter auf Schienen vor das Ablaufrohr.

Biber haben einen Staudamm in der Bieber gebaut. Der dadurch entstehende Rückstau beeinträchtigt auch die Arbeit der Kläranlage. © Bär, Joshua

Ein ebenfalls drängendes Problem ist nicht technisch, sondern tierisch. Wenige Meter hinter dem Areal fließt die Bieber. Und dort, kurz vor der Autobahnbrücke, haben Biber einen Staudamm errichtet. Mathieu versichert, dass er persönlich nichts gegen die Tiere habe, sie hätten ihren Lebensraum jedoch schlecht gewählt. Denn der durch den Damm verursachten Rückstau beeinträchtige die Arbeit der Anlage. Der Pegel der Bieber ist aktuell so hoch, dass das Wasser bereits teilweise in den Ablaufrohren steht, aus denen das Abwasser der Mischwasserentlastung fließt. „Wenn das Rohr schon mit Wasser gefüllt ist, beeinflusst das natürlich den Abfluss“, erklärt Mathieu. Die Konsequenz: Das Klärwerk kann die behördlichen Auflagen zum Teil nicht mehr erfüllen, läuft daher nur, weil das Dezernat der Regierungspräsidiums Darmstadt den Betrieb genehmigt. Mathieu sieht nur eine Lösung: „Wir müssen die Bieber umsiedeln, denn sonst könnte der Rücklauf den Betrieb weiter beeinträchtigen. Zudem könnte das gereinigte Abwasser ins Grundwasser gelangen.“ Ein neuer Lebensraum für die Nager zu finden, sei laut Mathieu zum Wohle der Anlage, aber auch der Tiere. (Joshua Bär)