Jugendlicher in Bahnhofsunterführung ausgeraubt

Heusenstamm - Um Schläge und Verletzungen zu vermeiden, übergibt ein Jugendlicher unfreiwillig sein Handy an zwei unbekannte Räuber. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei berichtete, passierte der Überfall gestern gegen 14 Uhr. Der Jugendliche war in Heusenstamm auf dem Weg durch die Bahnhofsunterführung in Richtung Eisenbahnstraße. Hier traf er auf die Täter, welche ihn aufhielten und sein Handy forderten. Da er dieses behalten wollte, drohten die Unbekannten ihm Schläge an. Die zwei Räuber flüchteten schließlich mit dem Handy in Richtung der Eisenbahnstraße. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069/8098-1234 zu melden. (dr)

