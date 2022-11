Junger Mann tritt Radfahrer ins Gesicht

Blutiger Streit

Während eines Streits soll ein Jugendlicher einen Radfahrer geschubst und später getreten haben, teilt die Polizei mit.

Die Polizei sucht nach zwei Frauen, die Zeuginnen eines Angriffs auf einen Radfahrer wurden. Laut Polizei seien die beiden Frauen um die 30 Jahre alt und mit einem Kinderwagen unterwegs gewesen.

Heusenstamm - Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge schon am 12. Oktober. Demnach stoppte ein etwa 18-Jähriger den 58 Jahre alten Radfahrer aus Frankfurt gegen 10.50 Uhr in der Kurve der Berliner Straße in Richtung Feldbergstraße. Der Täter soll seinem Opfer dabei vorgeworfen haben, zu schnell gefahren zu sein. Während des Streits soll der Jugendliche den Radfahrer geschubst haben, teilt die Polizei weiter mit.

Als dieser um Hilfe rief, habe der junge Mann ihn unvermittelt ins Gesicht getreten. Der 59-Jährige erlitt blutende Lippe. Laut seiner Beschreibung hatte der Jugendliche großporige Haut an der Stirn, trug ein weißes Sweatshirt, Jeans und Sneakers sowie eine schwarze Wollmütze und eine Sonnenbrille. Die Polizei bittet die beiden Frauen sowie weitere Zeugen sich unter z 06104 6908-0 zu melden. (jb)