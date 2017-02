Kahlschlag am Schlossweiher

Heusenstamm - Fast komplett abgeholzt wurden seit Wochenbeginn Sträucher und Schilf, aber auch einige Bäume rund um die beiden Schlossweiher. Es soll alles wieder bepflanzt werden, sagt Bürgermeister Halil Öztas. Von Claudia Bechthold

Es kommt fast einem Kahlschlag gleich. Rund um die beiden Schlossweiher haben Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in den vergangenen Tagen vor allem Sträucher und Schilf, aber auch den einen oder anderen Baum abgeholzt. So mancher Spaziergänger fragt sich, warum das so radikal geschehen musste. Gegen Pflanzenpflege sei ja nichts einzuwenden, meint ein Passant. Und dass dabei auch mal ein Gebüsch entfernt werde, weil es nicht mehr in Ordnung sei, könne man auch verstehen. Aber das sei doch zu viel Kahlschlag.

Geäußert hat sich auch die Waldjugend, die nach der Rodung den Verlust wertvoller Brutplätze für jene Vögel beklagt, die ihre Nester in Sträuchern bauen. Vor allem das Ufer zum Gelände des Obst- und Gartenbauvereins sei gern genutzt worden, da nur wenige Menschen sich dort aufhalten. Besonders tragisch sei dieser Verlust in Anbetracht der Tatsache, dass die Zahl der Singvögel drastisch zurückgegangen sei. „Wir kämpfen um jeden Brutplatz“, betont Dietmar Tinat, Gruppenleiter der Heusenstammer Waldjugend. Außerdem fehlten Räume für Insekten, die sich rund um die Weiher entwickelt und fortgepflanzt hätten. Man hätte sich gefreut, so Tinat, wenn man die Waldjugend vor der Maßnahme um ihre Meinung gebeten hätte.

Bürgermeister Halil Öztas versichert auf Anfrage, die Abholzung gehöre zum Konzept, dass die von der Stadt beauftragten Biologen Diplom-Ingenieur Gottfried Lehr und Dr. Egbert Korte zur Sanierung der beiden Weiher vorgelegt hätten. Dabei ging es darum, die beiden Teiche einerseits vor dem Umkippen zu bewahren, und andererseits die hohe Zahl der Nil- und Kanadagänse zu reduzieren, die ihren Anteil an der Trübung des Wassers haben.

„Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen wüst aus“, räumt der Bürgermeister ein. Aber das sei so gewollt: „Die Weiher sollen für die Gänse als Brutplatz unattraktiv gemacht werden.“ Die Ufer würden aber bald wieder bepflanzt, verspricht Öztas. Ähnlich kahl sieht es auch neben dem Schloss in Richtung Hammerhaus aus. Dort wird ein Pavillon errichtet, in den ein neuer Kindergarten einziehen soll. Nachdem nun die Baugenehmigung dafür vorliege, soll dort möglichst schnell mit dem Bau begonnen werden. Die Rodungen seien auch notwendig, weil die Baustelle teilweise von hinten angefahren werden müsse, erläutert der Verwaltungschef.