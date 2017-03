Keine Million unter der Wanne: Drei Frankfurter vor Gericht

Heusenstamm - Auf der Flucht konnte die Polizei am 9. August vergangenen Jahres drei junge Männer festnehmen, die gerade einen 77 Jahre alten Heusenstammer in seiner Wohnung überfallen hatten. Jetzt begann der Prozess gegen die Täter. Von Silke Gelhausen-Schüßler

Am 9. August wurde die Wohnung eines vermeintlich vermögenden Heusenstammer Geschäftsmannes Ziel eines schweren Raubüberfalls. Der 77-jährige Bewohner kam mit einem Schock und blauen Flecken davon, die Täter erbeuteten statt der erwarteten Million Euro „nur“ Schmuckstücke. Die Polizei konnte das Tätertrio inflagranti auf einem Vordach des Hauses im Seligenstädter Grund festnehmen. Nun stehen Timur S. (26), Lorenzo T. (25) und Kamal A. (23) vor der zwölften Strafkammer des Landgerichts Darmstadt. Der Aufmerksamkeit eines (echten) Paketboten ist es zu verdanken, dass der Fluchtversuch der drei Frankfurter scheiterte. Der Mann hatte Hilferufe gehört, als er im Büro unter der Wohnung des Opfers Post abliefern wollte. Er informierte einen Mitarbeiter in dem Büro, der sofort die Polizei rief. Die Gauner entdeckten das Polizeiauto während ihrer Suchaktion aus einem Fenster und versuchten, durch das Schlafzimmerfenster zu entkommen. Das flache Vordach erwies sich jedoch als Sackgasse, zum Abspringen zu hoch – sie saßen in der Falle.

„Sie fragten mich noch, ob es einen zweiten Ausgang gäbe; natürlich habe ich nichts gesagt“, erklärt der alte Herr im Zeugenstand. Hätte er auch wahrscheinlich nicht gekonnt, denn die Täter hatten ihm Ohren, Mund und Augen zugeklebt. Trotzdem erinnert er sich noch recht genau an den Morgen im August. „Es klingelte und ein Mann in DHL-Uniform stand vor meiner Glas-Wohnungstür. Er hielt mir einen Umschlag mit Schweizer Absender vor die Scheibe. Da ich 20 Jahre in der Schweiz gelebt habe, hab ich mir nichts gedacht und die Tür geöffnet.“ Ein folgenschwerer Fehler: Sofort seien der DHLer und zwei maskierte Männer hereingestürmt und hätten ihn zu Boden gebracht. „Sie hielten mir eine Pistole an den Kopf und verwickelten mir mit Klebeband das Gesicht und die an den Handgelenken gekreuzten Hände. Ich bekam kaum noch Luft!“ Mit den Worten „Wir legen sie jetzt auf die Couch“ hätten sie ihn weggetragen und ins Bad „geschmissen“. „Wo ist Geld, wo ist Schmuck?“, wollen die Gauner wissen. Aber er habe ja nicht antworten können.

Gezielte Fragen um Übereinstimmung zu prüfen

Der Vorsitzende Richter Dr. Christoph Trapp, der schon zwei der drei Angeklagten gehört hat, stellt gezielte Fragen, um die Aussagen von Tätern und Opfer auf Übereinstimmung zu überprüfen: „Hat ihnen jemand das Klebeband am Mund abgezogen, damit sie besser atmen können?“ Der Heusenstammer verneint, dies habe erst die Polizei gemacht. Trapp hält ihm die eigene Vernehmung aus der Akte vor. Darin stünde, dass ihn einer irgendwann gefragt habe, ob er noch Luft bekäme, die Nase etwas frei gemacht hätte. Und er ruhig bleiben solle, sonst würden sie ihn erschießen. Der Geschäftsmann erinnert sich nicht mehr genau an seine Aussage damals. Ihn interessiert etwas ganz anderes: „Ich habe immer noch schlaflose Nächte und frage mich wieder und wieder, wer die wohl zu mir geschickt hat!“ Zum Wert des entwendeten Schmucks seiner Frau und der zwei Golduhren kann er nichts sagen. Das ist aber nicht von großer Bedeutung. Zu dem von den jungen Männern vermuteten Bargeldberg, dem Grund des Überfalls, beteuert er: „Ich hatte keinen Euro zu Hause!“

Und was sagen die Täter? Lorenzo T. ist der erste, der einen knapp einstündigen Bericht abliefert: „Ich wurde zwei Tage vor dem Raub von Tippgeber I angesprochen, ob ich Geld verdienen möchte. Es ginge um eine Million Euro.“ Er habe sofort „ja“ gesagt, und es sei ein Treffen mit Tippgeber II für den Folgetag vereinbart worden. T. nimmt S. zu dem Treffen mit, den konnte er sofort mit ins Boot holen. Tippgeber II erklärt, worum es geht. Der alte Herr aus Heusenstamm habe eine Million Euro Schwarzgeld im Revisionsschacht unter der Badewanne versteckt, die müsse man nur holen. Das Versteck habe er in der Schweiz auch immer benutzt. T. und S. besprechen die Vorgehensweise, erinnern sich an die DHL-Kleidung von Kumpel A., die man nutzen könne. Auch der ist sofort dabei. Über die Aufteilung der Beute ist man sich schnell einig: je 100.000 Euro für die Tippgeber, je 300.000 für T. und S. sowie 200.000 für den falschen DHL-Boten.

Nach einem Erkundungstrip mit dem Auto betreten die Drei am 9. August um 8.30 Uhr das große Wohn- und Geschäftsgebäude. A. klingelt wie vereinbart, der Herr wird überwältigt, alles läuft zunächst nach Plan. Doch die Wohnung entpuppt sich als aus zwei Wohnungen bestehend, teils über zwei Etagen, es gibt zwei Bäder und zwei Gäste-WCs. T. weiter: „Wir haben kein Geld gefunden, weder unter den Badewannen noch sonst wo. Stattdessen habe ich S. diversen Schmuck gegeben“.

Brennend interessiert Richter Trapp die Waffenlage. Dazu T.: „Wir hatten zwei Pfeffersprays dabei, weil wir einen Hund vermuteten. Die haben wir nicht eingesetzt. Die von mir mitgebrachte Gaspistole kam auch nicht zum Einsatz, sollte höchstens mal zur Abschreckung gezeigt werden.“ Schließlich gibt er zu, gewusst zu haben, dass die RG 89 geladen war. „Die hat eigentlich dem S. gehört, die hatte er mir für Silvester geliehen.“ Die Patronen sind für das Strafmaß von hoher Bedeutung. Mit einem Raubüberfall am 1. August 2016 im Treppenhaus des selben Hauses soll die Tat nichts zu tun haben. Allerdings tappt die Polizei in diesem Fall völlig im Dunkeln. Einem 31-jährigen war damals von zwei Maskierten mit vorgehaltener Waffe ein iPhone5 entwendet worden. Der Prozess wird fortgesetzt.

