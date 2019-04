Keine Kita in Schlossmühle

Die Schlossmühle – derzeit von blühenden Forsythien gesäumt – wird nun nicht in eine Kindertagesstätte umgebaut. Was mit dem historischen Gebäude geschehen soll, steht noch nicht fest.

Mindestens 270 neue Plätze zur Betreuung von Kindern werden innerhalb eines Jahres in der Schlossstadt entstehen. Bis zu 160 davon haben die Stadtverordneten jetzt mit großer Mehrheit beschlossen.

Heusenstamm – 33 Parlamentarier stimmten einer geänderten Vorlage des Magistrats zu, die drei Stadtverordneten der AfD lehnten diese ab. Gleichzeitig ist der Beschluss aus dem Jahr 2015, die denkmalgeschützte Schlossmühle zu einer Kindertagesstätte umzubauen, zurückgenommen worden.

Gebaut werden soll noch in diesem Jahr eine provisorische Kita auf einem Privatgelände an der Ecke Rudolf-Braas-Straße und Weiskircher Weg. Die dazu notwendigen Container-Module wird die Stadt kaufen. Begonnen werden soll ebenfalls noch in diesem Jahr mit dem Bau einer neuen Kita auf dem Gelände des Schwimmbads an der Jahnstraße. Und schließlich will man die Rembrücker Einrichtung erweitern. Für die Mühle soll ein Nutzungskonzept erarbeitet werden.

Fast einhellig äußerten die Vertreter der Fraktionen in der Debatte um die Vorlage die dringende Notwendigkeit, neue Plätze in Kindertagesstätten zu schaffen.

Mit dem Änderungsantrag lege Bürgermeister Halil Öztas ein lang erwartetes schlüssiges Konzept als Alternative zum Umbau der Schlossmühle vor, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Lang. Aber allzu umfängliche „Hinterfragungen“ benötigten eben Zeit, fügte er an.

Wie berichtet, war der Umbau der Schlossmühle zur Kita im Herbst 2015 beschlossen worden. Zwei Jahre später bat der Magistrat darum, das Projekt zu stoppen, weil sich die geplanten Kosten verdoppelt hätten. Dazu stellten vor allem die FDP- und die CDU-Fraktion viele Fragen. Zu deren Beantwortung ließ der Magistrat ein Wirtschaftlichkeits-Gutachten erarbeiten, das im Herbst 2018 vorgelegt wurde. Im Dezember lehnte das Stadtparlament den Baustopp mehrheitlich ab. Dagegen legten Öztas und der Magistrat Widerspruch ein, weshalb nun erneut darüber entschieden werden musste. Das nun beschlossene Alternativ-Konzept legte der Magistrat Ende März dieses Jahres vor.

„Wir stimmen zu, damit die längst überfällige Schaffung von Betreuungsplätzen endlich auf den Weg gebracht wird“, betonte Michael Kern für die CDU. Die Schlossmühle als Kita sei ein guter Vorschlag gewesen. Man habe daher kein Verständnis für die „Blockade des Bürgermeisters. Denke man diese Haltung weiter, werde es immer ein Rechtsverstoß sein, wenn ein historisches Gebäude fachgerecht zu einer Nutzung saniert werden solle.

Sandra Horn von den Freien Wählern kritisierte, man habe in der Debatte über Wirtschaftlichkeit den Fokus auf die Schaffung von Plätzen verloren. Hätte man, so Horn, schon Ende 2017 ein solches Konzept vorgelegt, gäbe es bereits mehr Plätze.

FDP-Fraktionschef Uwe Klein stellte den Ablauf der Ereignisse noch einmal dar. Erst auf Drängen der Liberalen sei das neue Konzept vorgelegt worden.

„Gewonnen haben alle, weil wir gezeigt haben, dass wir doch in der Lage sind, einen gemeinsamen Weg zu finden“, meinte Heiner Wilke-Zimmermann, Fraktionschef der Grünen. Das Ergebnis sei gut, besser als das Festhalten an der Schlossmühle.

Einzig der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Carsten Härle, bezeichnete die nun gewählte Lösung als „absolut bürgerfeindlich“, als schlechteste und teuerste Möglichkeit. Das Geld für Kita-Plätze solle man besser den Familien direkt geben, damit Frauen nicht arbeiten müssten.

