Keine Rabatte mehr für Kunden?

„Auf Eis“ liegt derzeit die Extra-Karte, das Bonus-System des Handels in der Schlossstadt. Der Gewerbeverein hat zudem zwei neue stellvertretende Vorsitzende. VON CLAUDIA BECHTHOLD

Heusenstamm – Seit drei Jahren sinken die Umsätze, die mit der Extra-Karte des Gewerbevereins erzielt werden, berichtet Vorsitzender Marcus Leonard während der Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins. Zudem sei das Abrechnen der Boni, die für den Einsatz der Karte gewährt würden, sehr aufwendig, weil alles manuell erledigt werden müsse. Deshalb habe man entschieden, die Karte erst einmal „auf Eis“ zu legen.

Etwa 4000 Karten des Bonus-Systems der Heusenstammer Geschäftsleute seien im Umlauf. In 23 Firmen konnte bislang bei Einkäufen ein Bonus erworben werden. Inzwischen würden diese kaum noch genutzt. Deshalb habe man sich nach Firmen umgesehen, die Vergleichbares anbieten, allerdings digital.

Eine Abstimmung unter den anwesenden Gewerbevereins-Mitgliedern ergibt ein gemischtes Stimmungsbild. Bei sieben Ja- und acht Nein-Stimmen enthalten sich elf Mitglieder eines Votums. „Wir werden uns jetzt drei Anbieter solcher Systeme ansehen und dann erneut eine Versammlung einberufen, in der über die Zukunft der Extra-Karte entschieden wird“, kündigt Leonard nach der Sitzung auf Anfrage an.

Inhaber der Extra-Karte, die diese genutzt haben, will der Vorstand auffordern, sich zur Auszahlung ihrer erworbenen Boni beim Gewerbeverein zu melden. Ein Hinweis auf das System, das auf der neu gestalteten Internetseite der Institution zu finden ist, sei lediglich ein Platzhalter, betont der Vorsitzende zudem.

Während der Mitgliederversammlung geht es freilich auch um die üblichen Regularien. In diesem Zusammenhang teilt der Vorstand mit, dass das vor knapp zwei Jahren erstmals veranstaltete Oktoberfest nicht mehr stattfinden werde. 2017 sei das Interesse an diesem Fest so groß gewesen, dass man nicht so viele Plätze wie Interessenten gehabt habe. Daraufhin habe man im vergangenen Jahr auf zwei Tage ausgedehnt – mit dem Erfolg, dass es an beiden Abenden nicht voll war, Nachdem das Interesse an der Mitarbeit in einem Festausschuss zur Organisation überschaubar geblieben sei, habe man sich gegen eine Fortführung entschieden.

Gewählt werden mussten Nachfolger für die beiden zurückgetretenen stellvertretenden Vorsitzenden. Wie berichtet, hatten Brigitte Höhmann und Otmar Paul im Herbst ihre Ämter ohne nähere Angaben zu den Gründen zur Verfügung gestellt.

Während der Versammlung präsentiert Marcus Leonard zwei Kandidaten, die aber beide nicht anwesend sein können. Es sind Sedat Tekin, Inhaber des Rewe-Markts an der Alten Linde, und Ronald Haselhorst, Geschäftsführer des Darlehen-Centers an der Frankfurter Straße. Beide werden einstimmig gewählt.

Die Standortsicherung, eine engere Zusammenarbeit mit der Stadt und mehr Sichtbarkeit der Geschäfte, zum Beispiel mit gemeinsamen Aktionen seien die Ziele für die nähere Zukunft, verspricht Leonard zum Ende der Versammlung.