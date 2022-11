Weihnachtsgeschäft in Heusenstamm ist nicht überall spürbar

Von: Joshua Bär

Vasiliki Magklogianni, Leiterin First Reisebüro © Bär, Joshua

Bei Geschenke setzen in Heusenstamm viele auf Bekanntes wie Spiele oder Bücher. Im Advent sind Adventskalender beliebt.

Heusenstamm – Bis zum Heiligen Abend sind es noch gut fünf Wochen, das für den Handel bedeutende Weihnachtsgeschäft läuft aber bereits an. Unsere Redaktion hat bei Geschäften nachgefragt, ob die Schlossstädter schon fleißig einkaufen, was bei Kundinnen und Kunden besonders gefragt ist und welche Neuheiten auf die Geschenkesuchenden warten.

„Wir merken so langsam, dass es losgeht“, sagt Melanie Kratz, Betreiberin von „Das Buch“ auf der Frankfurter Straße. Der ganz große Andrang sei bisher noch nicht erfolgt, Kratz erwartet ihn erst in den kommenden Wochen.

Melanie Kratz, Inhaberin Das Buch © Bär, Joshua

Begehrt sind bei ihren Kundinnen und Kunden vor allem Wichteltürchen zum selbstbasteln und Adventskalender in Buchform. „Natürlich sind auch Geschenke für Kinder sehr gefragt.“ Für die Kleinen würden am häufigsten weihnachtliche Bilderbücher über die Ladentheke gehen. „Aber auch die Klassiker wie Astrid Lindgren oder die Drei Fragezeichen verkaufen sich nach wie vor gut.“

Weihnachtsgeschäft in Heusenstamm: Rätselbücher für Erwachsene sind beliebt

Bei den Erwachsenen liegen Rätselbücher, Biografien und Sachbücher im Trend. „Das hat in den vergangenen Jahren zugenommen“, weiß die Inhaberin. Weihnachtliche Krimis seien ebenfalls gefragt.

Bei Spielwaren setzen viele Menschen auf altbewährtes, berichtet Anja Gebhard. „An Weihnachten werden hauptsächlich die Klassiker gespielt, auch Partyspiele sind geliebt“, zählt die Inhaberin des Spielzeuglandes auf der Frankfurter Straße auf. Ihre Kundinnen und Kunden seien auch schon auf der Suchen nach den passenden Weihnachtsgeschenken. Wie bei Büchern seien auch bei Spielwaren Geschenke zum Wichteln oder Adventskalen Verkaufsschlager. Dabei wechselten meist Artikel für unter fünf Euro den Besitzer. „Das sind zum Beispiel Geduldsspiele oder Minipuzzle“, sagt Gebhard. Doch auch Schachspiele oder Rummikub aus Holz landeten in den Einkaufstüten. „Die meisten Kundinnen und Kunden kaufen Spielsachen für Kinder.“

Spiele, die mit Abbildungen berühmter Figuren wie Harry Potter werben, seien zwar bei deren Fans geliebt, dass diese Spiele aber deshalb mehr verkauft würden, als andere, kann die Spielzeugland-Inhaberin nicht bestätigen.

Im Geschäft Modespiegel in Heusenstamm gibt es kaum Weihnachtsgeschäft

Dorothea Groß nimmt das Weihnachtsgeschäft in ihrem Geschäft Modespielgel bisher kaum wahr. „Ich merke davon nichts.“ Ihre Kundschaft würde nicht speziell zur Weihnachtszeit in ihr Geschäft kommen, sondern ihre Kleidung über das Jahr hinweg kaufen. Die Konkurrenz aus dem Internet sei zudem sehr groß. „Die meisten Menschen bestellen heute online“, beklagt Groß. Sie sieht aber auch ihren Standort im Einkaufszentrum Alte Linde als Nachteil. Viele Geschäfte hätten in der Vergangenheit geschlossen, das vorhandene Angebot locke kaum Kunden an. Das wirke sich auch auf ihr Geschäft aus. .„Wir müssen schon quasi Events veranstalten, um die Menschen hierher zu locken“, bedauert Groß. Wer sich bei ihr zurzeit neu einkleiden wolle, kaufe zumeist Jacken oder Strickwaren.

Dorothea Groß, Inhaberin Modespiegel © Bär, Joshua

Ein reines Weihnachtsgeschäft gibt es in der Reisebranche dagegen nicht. „Wir verkaufen als Geschenke höchstens Gutscheine“, sagt Vasiliki Magklogianni, Leiterin des First Reisebüro. Die Winterurlaube würden zumeist im Januar gebucht. Und wohin geht es zu Weihnachten. „Die Menschen fliegen dorthin, wo es warm ist, zum Beispiel in die Karibik“, sagt Magklogianni. Buchungen für Skiurlaube nehmen hingegen ab.

Late-Night-Shopping

Die Gewerbetreibenden in Heusenstamm laden für den morgigen Freitag, 18. November, zum Late-Night-Shopping. Die Geschäfte haben an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet. Eine Übersichtskarte gibt es unter: www.gv-heusenstamm.de.