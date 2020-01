Klimaschutzmanager bringt Dynamik

Beratend zur Seite stehen soll der Verwaltung nach dem Wunsch des Magistrats künftig ein sogenannter Klimaschutzmanager, verkündet Bürgermeister Halil Öztas.

Heusenstamm – Seit Juni vergangenen Jahres lädt die Stadt regelmäßig Bürger ein, um sich an der Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts zu beteiligen (wir berichteten). Es geht um die Folgen der Klimaveränderungen.

Die Schaffung einer solchen Stelle wird im Zwischenbericht empfohlen, der jetzt den Stadtverordneten zur Umsetzung des Kommunalen Klimaschutzkonzepts vorgelegt wurde. Bereits vor zehn Jahren hatte sich Heusenstamm der Charta der hundert Klimakommunen in Hessen angeschlossen. Seit 2013 gibt es ein Integriertes Klimaschutzkonzept (IKS) für die Stadt, das 2017 noch einmal überarbeitet wurde.

Zu den sichtbaren Auswirkungen dieses Konzepts gehört der für dieses Jahr geplante Austausch aller Straßenlampen auf LED-Technik. Im Sommer soll damit begonnen werden.

Im Bericht wird zudem empfohlen, energetische Sanierungsmaßnahmen etwa an Sportanlagen, der Kläranlage oder anderen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen fachdienstübergreifend durch Teamarbeit, aber auch mit Hilfe eines eigenen Energie- und Klimamanagements zu erledigen. Ein solcher Klimamanager könne also eine zentrale Rolle spielen und für entsprechende Dynamik sorgen, heißt es weiter im Bericht. Die Einrichtung einer entsprechenden Stelle stehe als „umzusetzende Maßnahme“ in jenem Katalog, der aufzählt, was in Heusenstamm zum Klimaschutz getan werden kann. Ein Förderantrag dafür beim Bund werde gestellt.

Zu den vielen Vorschlägen, die im Zusammenhang mit dem IKS und den Anpassungen an die erwarteten Veränderungen gemacht werden, zählen unter anderem solche für die Sportstätten der Stadt. So könnten im Schwimmbad an der Jahnstraße und im Kultur- und Sportzentrum Martinsee versucht werden, durch Wärmerückgewinnung Energie zu sparen. Auch die Flutlichtanlage solle auf mögliche Maßnahmen zur Energieverringerung geprüft werden. Die Duschen beider Einrichtungen werden zur Prüfung vorgeschlagen.

Seit Dezember können sich Bürger an themenbezogenen Klimawerkstätten beteiligen. Die nächsten Treffen sind am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr im Schlossrathaus, Im Herrngarten 1, zum Thema Landwirtschaft, am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr im Rathaus unter dem Titel „ Anerkennungskultur – Klima-to-go“, am Montag, 10. Februar, um 17 Uhr im Rathaus mit dem Inhalt „Gesundheit und Leben in der Stadt“, am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr im Rathaus: „Planen und Bauen“, am Donnerstag, 27. Februar, um 16.30 Uhr im Evangelischen Familienzentrum, Leibnizstraße 57, über „Soziale und ethische Fragen des Klimawandels und der Umweltgerechtigkeit“ sowie am Donnerstag, 5. März, um 17 Uhr im Rathaus zu „Radverkehr und Mobilitat“. Jeder Interessierte kann an den Treffen teilnehmen.

VON CLAUDIA BECHTHOLD