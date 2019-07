Klingelnde Vereinskasse: Fußballgolf beim Turnverein Rembrücken

Die Vorstellung der Projekte, mit denen sich Heusenstammer Vereine um Geld aus den vom Holzland Becker und unserer Zeitung mit 7500 Euro gefüllten „Klingelnden Vereinskassen“ bewerben, geht mit dem Turnverein Rembrücken (TVR) weiter.

Heusenstamm – Der TVR gehört mit seinen 350 Mitgliedern zu den größeren Vereinen im Umkreis. Die engagierten Mitglieder um den Vorsitzenden Peter Mohr können mit Recht auf die erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren zurückblicken. Fünf Abteilungen zählt der Verein derzeit: Fußball, Pferdesport, Tischtennis, Turnen und Wandern

Dieter Pfaff ist der Abteilungsleiter „Wandern.“ „Um heute einen Verein erfolgreich zu führen, muss man am Ball bleiben“, sagt Pfaff. Dazu gehört es auch, dass der Verein neue Wege beschreitet. Pfaff ist begeisterter Fußballspieler. In seiner aktiven Zeit hat er viele Spiele bestritten und so manchen Kampf auf dem Platz erfolgreich ausgetragen. „Natürlich lässt einen der Sport niemals mehr los, auch im höheren Alter nicht“, erzählt er. „Aber für ein Spiel in der Halle oder auf dem Feld fehlt die notwendige Beweglichkeit.“

Und so trifft er sich regelmäßig mit weiteren Mitstreitern auf der Fußballgolf-Anlage in Karben. Fußballgolf ist eine Mischung aus Fußball und Golf. Fußball, weil der Ball nur mit dem Fuß gespielt wird. Golf, weil das Spielfeld aus Bahnen besteht, an deren Ende der Ball eingelocht oder in das Zielobjekt eingespielt werden muss. Pfaff beschreibt die Karbener Anlage als professionell und perfekt für Menschen, die gerne mit dem Ball spielen und sich dabei an der frischen Luft bewegen. Zwei Stunden dauert der Spaß und so mancher Mitspieler entwickelt den Ehrgeiz, den er in seiner aktiven Zeit hatte. Doch die Anlage eignet sich nicht nur für ältere Semester. Pfaff erzählt, dass er viele Eltern mit ihren Kindern und Freunden sieht. „Fußballgolf ist etwas für Jung und Alt.“

So kommt dann der Gedanke auf, eine modifizierte Anlage in Rembrücken zu installieren. Die ersten Ideen sind schnell gesammelt und zu Papier gebracht: „Wir können natürlich keine dauerhafte Anlage wie in Karben aufbauen, dazu fehlt uns in Rembrücken der Platz“, sagt Pfaff. Deshalb habe man sich für eine mobile Anlage entschieden. Die ersten Entwürfe werden verfeinert, und schließlich entsteht eine ausgefeilte Anlage, die bereits jetzt genutzt wird.

Stolz ist Pfaff auf die ausgeklügelte Planung: „Eine mobile Anlage muss ja gelagert werden, wenn sie nicht aufgebaut ist“, erläutert er. „Deshalb haben wir eine Kombination aus Tonnen, Kleintierzäunen, Hindernissen und Gymnastikreifen entworfen, die wir schnell auf- und abbauen und natürlich platzsparend verstauen können.“

Und flexibel ist die Anlage auch noch: Je nach Wunsch kann der Schwierigkeitsgrad angepasst werden. „Wir haben die Hindernisse so gebaut, dass wir sie unterschiedlich schwierig gestalten können“, berichtet Pfaff. Mit dieser Anlage ist der TVR ein Vorreiter, denn nach eigenen Angaben gibt es im gesamten Rhein-Main-Gebiet nur die eine in Rembrücken.

Damit der Verein den Parcours fertigstellen kann, fehlen noch einige Dinge: „Wir brauchen Kleintierzäune, Pfähle, weitere Fässer und natürlich Fußbälle“, zählt Pfaff auf und hofft auf eine Finanzspritze aus den „Klingelnden Vereinskassen“. Die Verantwortlichen des TVR sind der Meinung, dass es sich lohnt, dieses einzigartige Projekt „Fußballgolf auf dem Sportplatz“ zu unterstützen.

VON BURGHARD WITTEKOPF