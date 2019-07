Klingelnde Vereinskasse: Sängervereinigung braucht Technik

Die Vorstellung der Projekte, mit denen sich Vereine um Geld aus der vom Holzland Becker und unserer Zeitung mit 7500 Euro gefüllten „Klingelnden Vereinskasse“ bewerben, beginnt heute mit der Sängervereinigung Heusenstamm. VON MICHAEL PROCHNOW

Heusenstamm -Sie gehört seit stolzen 143 Jahren zum kulturellen Leben der Stadt. Bis 2002 war sie ein reiner Männerchor, danach waren auch Frauen willkommen, es entstand der gemischte Chor Cantares. Wegen „Männermangel“ wandelte sich der Männerchor Sängervereinigung 2014 zu einem starken Frauenchor, hält die Chronik fest. Die Damen beherrschen heute ein breit gefächertes Liedgut von „Atemlos“ bis zum „Ave Maria der Berge“, von „Marmor, Stein und Eisen bricht“ bis zur Messe in d-Moll von Peter Cornelius.

Probe ist donnerstags ab 18.45 Uhr im Mozartsaal im Haus der Musik. „Wir freuen uns auf Frauen in allen Stimmlagen, aber ganz besonders über Mezzosoprane und Alt-Stimmen“, wirbt Vereinsvorsitzende Sandra Horn. Das gilt auch für Vocabene. 2009 einigte sich der gemischte Chor ACCH, der A-capella-Chor Heusenstamm, auf den neuen Namen. Donnerstags ab 20.45 Uhr treffen sich Talente, die gerne „etwas mehr“ singen möchten, im Haus der Musik.

Sie erarbeiten Stücke, die eine höhere Leistung, Flexibilität, aber auch Üben zu Hause verlangen. Das Tempo des Einstudierens ist ein anderes – nämlich viel schneller, erläutert die Vorsitzende. Das Ensemble beherrschet den „Ba-Ba-Banküberfall“, interpretiert Medleys von Webber-Musicals, Queen und The Who, trägt die „Kleine Nachtmusik“ ebenso wie den „Kriminaltango“ vor.

Sechs „verrückte, sangesfreudige Frauen“ formierten sich 2014 zu Womens Voices. Sie haben Titel von Udo Jürgens, Catharina Valente und Felix Mendelssohn-Bartholdy im Repertoire, den vergnügten „Shoop-Shoop-Song“ wie das sentimentale „You Raise Me Up“. Geführt werden alle drei Chöre von dem erst 21-jährigen Lehrer Jonathan Rascher aus Heppenheim.

„Neben regelmäßigen Konzerten sind wir als Veranstalter im Kultursommer dabei, bewirten bei Bahnhofsfest und Nikolausmarkt – insgesamt verstehen wir uns als moderner Verein mit langer Tradition“, fasst Sandra Horn zusammen. „Ein moderner Chor bietet seinen Gästen nicht nur Liedvorträge, sondern auch ein optisches und akustisches Erlebnis.“ Der Vorstand hat darum eine Beleuchtungsanlage gekauft, um Konzerte aufzupeppen.

„Leider gibt das dazugehörrige Steuerpult langsam den Geist auf“, weist die Sprecherin auf ihren Plan hin, „das würden wir gerne ersetzen“. Die Gruppen würden auch gerne mehr Konzerte im Freien geben, so am Schloss, auf dem Bahnhofsplatz oder auf dem Hofgut Patershausen, um der Bevölkerung Abwechslung mit Konzerten zu bieten. „Aber im Freien haben Chöre meistens das Problem einer schlechten Akustik, sodass der Gesang oft nicht mehr gut zu hören ist“, weiß die Aktive aus Erfahrung. Ohne eine Beschallungsanlage geht es nicht. Zumal die meisten Räume, die anhand ihrer Größe für ein Konzert in Frage kommen, eine schlechte Chor-Akustik haben. Sandra Horn führt den Saal der Vereine auf, der als Mehrzweckraum nicht für den Gesang ausgelegt sei.

„Die Miete für eine Beschallungsanlage für ein kleines Freiluft-Konzert übersteigt in der Zwischenzeit leider die finanziellen Möglichkeiten unseres Vereins“, erläutert die Sängerin. „Aus diesem Grund würden wir uns gerne eine Beschallungsanlage kaufen, damit wir open-air auftreten sowie in Räumen den Konzertbesuchern ein großartiges Klangerlebnis bieten können.“

