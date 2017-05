LED spart viel Treibhausgas

Heusenstamm - Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Aber jede Menge Vorschläge, wie in Heusenstamm Energie gespart werden könnte – mit Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen und auf die Portemonnaies der Stadt und der Bürger.

Schon im Jahr 2010 hat die Stadt Heusenstamm die Charta „100 Kommunen für den Klimaschutz“ unterzeichnet. Zudem will das Land Hessen seine Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 30 Prozent und bis zum Jahr 2025 um 40 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Langfristig will man bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Das hieße, Treibhausgase müssten um mindestens 90 Prozent verringert werden.

Mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept will die Stadt Heusenstamm diese Ziele erreichen. Es wurde jetzt den Stadtverordneten zur Beschlussfassung vorgelegt und enthält einen ganzen Katalog von Maßnahmen, mit denen die Ziele erreicht werden können. „Natürlich hängt das alles auch mit den finanziellen Mitteln zusammen, die investiert werden müssen“, betont Bürgermeister Halil Öztas in diesem Zusammenhang.

Denn für den einen oder anderen Vorschlag werden Kosten in Höhe von sechs- oder sogar siebenstelligen Beträgen geschätzt. Dazu zählt zum Beispiel die städtische Kläranlage, die nach Öztas Angaben ohnehin modernisiert werden muss. Das Regierungspräsidium erhöhe seine Anforderungen für solche Anlagen, die eine oder andere Maßnahme sei schon umgesetzt oder in Planung. Andererseits werde man nach solchen Umbauten weniger Energiekosten haben.

Bis zu einer Million Euro müsste die Stadt in die Straßenbeleuchtung stecken, um alle Laternen auf LED-Lampen umzustellen. Bis zu 210 Tonnen Kohlendioxid könnten nur in Heusenstamm allein durch diese Maßnahme eingespart werden. Ganz abgesehen davon, dass sich damit natürlich auch die Stromkosten verringern.

Doch die Stadt allein kann all diese Ziele nicht erreichen. Auch die Bürger sollen sich am Energiesparen beteiligen. Dazu soll verstärkt Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. Aber auch die Beratung für Bürger, wie sie sich an der Verringerung der Treibhausgasemissionen beteiligen können, spiele dabei eine wichtige Rolle. Hinweise auf Förderprogramme etwa beim Austausch einer Heizungsanlage zählen ebenfalls dazu.

Die jetzt vorgelegte Überarbeitung, Fortschreibung und Neuauflage Klimaschutzkonzepts bedeute eben, dass Förderungen durch Landes- oder Bundesmittel möglich werden. So erhalte die Stadt Heusenstamm beispielsweise über den Projektträger Jülich (PTJ) Bundesfördermittel für die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen. Außerdem werden sogenannte Klimaschutz-Teilkonzepte über die Kommunalförderrichtlinie des Bundes mitfinanziert. Voraussetzungen ist stets das Vorhandensein eines entsprechenden Konzepts.

Nach Verabschiedung dieses Werks werde das Projektteam der Stadtverwaltung neu organisiert. Geplant sind regelmäßige Treffen sowie jährliche Berichte über die Aktivitäten und Fortschritte des Projekts. Damit ist auch die Absicht verbunden, dass der Prozess lebendig gehalten und die Öffentlichkeit informiert wird. Ganz wichtig sei es, sagt einer der Autoren des Konzepts, Hausbesitzer zu beraten, was sie für den Klimaschutz tun können. (clb)

